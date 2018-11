Rolls-Royce in der Garage – AMC auf dem Herd

Wie wichtig ist eine gute Pfanne in der Küche? Die Antwort von Starkoch Nenad Mlinarevic (37) kommt schnell: «Die Pfanne ist neben den Messern eines der wichtigsten Arbeitsgeräte in der Küche, da kommt es schon auf die Qualität an. Ich fahre auch lieber mit meinem BMW in die Ferien als mit einer alten Rostlaube.»

«Zu Hause benutze ich ganz normale, aber hochwertige Töpfe und Pfannen. Wichtig sind eine gute Wärmeverteilung und -speicherung, ein massiver Boden und ein dünner Rand, damit sich ­Flüssigkeiten gut abgiessen lassen.»

Der Pfannen-Auto-Vergleich ist nicht einmal so weit hergeholt. Die einen besorgen sich ihr Kochgerät im Brockenhaus für ein paar wenige Franken (in der logischen Auto-Analogie wäre das eine Occasions-Karre vom Hinterhofhändler), andere legen sich einen Rolls-Royce zu. In Pfannen gedacht wäre das dann ein Edelstahl-Kochgefäss der deutschen Traditionsmarke AMC. Ähnlich wie beim englischen Luxusauto liegen AMC-Pfannen auch nicht einfach im Supermarkt-Regal, sondern werden nur an Infoabenden vorgeführt, erklärt und verkauft. «Würden wir die Vorzüge und Qualität nicht live und beim Kochen erklären, wäre der hohe Preis unserer Produkte abschreckend», erklärt Andreas Rieder von AMC Schweiz.

Viel Hightech für viel Geld

Tatsächlich bewegen sich die Preise von AMC-Töpfen im Luxussegment, die günstigste Pfanne gibt es für 440, das teuerste Produkt (eine Griffpfanne mit 32-Zentimeter-Durchmesser) schlägt mit 790 Franken zu Buche. Dafür gib es ziemlich viel Hightech. Der Hersteller verspricht, dass Braten ganz ohne Öl funktioniert und dass Gemüse zum Garen kein Wasser benötigt. Jeder Deckel verfügt über einen sogenannten Visiotherm, der die Gartemperatur anzeigt; der Audiotherm überwacht und steuert den Vorgang derweil elektronisch. 30 Jahre Garantie verstehen sich fast von selbst.

Trotz allem Luxus muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er so viel Geld für ein Kochgerät ausgeben will. Ähnlich wie beim Rolls-Royce. Der ist, ganz nüchtern betrachtet, auch nur einfach ein Auto.

