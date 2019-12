Singapur greift nach den Food-Sternen

Fragt man in Singapur nach jemandes Wohlbefinden, dann sagt man nicht «wie geht es dir?», sondern «hast du heute schon ­ gegessen?». Diese Redensart ­illustriert gut, was die Bewohner des Stadtstaates glücklich macht – gutes (und viel) Essen.

Gespeist wird selten daheim, sondern auf der Strasse, Hawker Food werden diese schnellen Gerichte genannt. Der wohl bekannteste Snack aus Singapur (auch wenn Satay eigentlich aus Indonesien stammt) sind grillierte Satay-Spiesschen aus Rind oder Poulet, die mit Erdnuss-Sauce und Gurken gereicht werden. Satay ist so beliebt, dass in Singapur sogar eine Strasse danach benannt wurde, Singapore Airlines reicht jedem Business- und First-Class-Passagier die Spiesschen zur Begrüssung.

44 Sterne-Lokale – 57-mal kleiner als die Schweiz

Die kulinarische Vielfalt Singapurs kennt kaum Grenzen, denn hier wird chinesische, malaiische, südindische und kontinentale Küche zelebriert. Die Speisen kann man entweder in authentischer Aus­prägung (in Katong, Geylang Serai, Little India oder Chinatown) geniessen oder man probiert eine der vielen Geschmacksverschmelzungen, die immer öfter Einzug in Sternerestaurants halten.

Der Stadtstaat, der mit 721 Quadratkilometern 57-mal kleiner als die Schweiz ist, zählt 44 Lokale mit «Michelin»-­Sternen, zwei sind mit der Höchstnote ausgezeichnet. Und selbst ein Hawker (Hawker Chan und sein Soja-Poulet) trägt seit 2016 einen Stern.

Wie vielfältig die kulinarischen Erlebnisse in Singapur sind, sehen Sie in der Bildstrecke.