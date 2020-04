Was sind eure Sorgen beim nächsten Resti-Besuch?

Seit über einem Monat wird in keinem Schweizer Restaurant mehr aufgetischt, in keiner Bar werden Drinks serviert. Und obwohl sich eine langsame Lockerung der strengen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus abzeichnet, hat sich der Bundesrat noch immer nicht konkret zur unmittelbaren Zukunft der Schweizer Gastronomie geäussert.

«Mit der Nicht-Kommunikation lässt uns der Bundesrat völlig im Ungewissen und ohne Perspektive», stellt Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzert enttäuscht fest. Derweil zeichnet sich in Österreich ein Hoffnungsschimmer für Gaststätten ab: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gab in einem Interview mit dem TV-Sender CNN (ab Minute 3:31) an, Restaurants und Bars in Österreich ab Mitte Mai wieder öffnen zu wollen.

Öffnung mit strengen Regeln

«In Restaurants wird es für Gäste und Mitarbeiter eine Maskenpflicht geben», so Kurz. Ausserdem werden massiv weniger Plätze erlaubt sein und die maximale Personenzahl am Tisch müsse begrenzt werden, so der Kanzler.

Für Gastro Suisse ist eine Lockerung auch in der Schweiz realistisch. «Unser Vorschlag, den wir dem Bundesrat vorgelegt haben, sieht beispielsweise vor, dass wir die Anzahl Gäste pro Quadratmeter limitieren. Zudem braucht es einen

Mindestabstand zwischen den Tischen und eine Schutzmaskenpflicht mindestens hinter den

Kulissen», schreibt der Gastro-Suisse-Präsident in einer Medienmitteilung.

