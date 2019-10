«Weil ich schwanger bin, will er keinen Sex mehr!»

Frage von Orna (35) an Doktor Sex: Ich bin im fünften Monat schwanger und mein Mann will keinen Sex mehr mit mir. Er sagt, er habe Angst, dass dabei das Ungeborene verletzt werden könnte. Dies kann ich verstehen, jedoch vermute ich, dass es noch andere Gründe gibt.

Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Klicke hier und gelange direkt zum Frageformular. Du kannst deine Frage aber auch per Mail an doktor.sex@20minuten.ch schicken. Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden einmal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

So schaut er mich zum Beispiel auch nicht mehr so an, wie er das früher getan hat. Und er gibt mir weder Zärtlichkeiten noch Küsse. Auf der körperlichen Ebene läuft einfach rein gar nichts mehr.

Ich fühle mich ungeliebt. Und es macht mich fertig, immer abgewiesen zu werden. Wie wird das wohl erst nach der Geburt sein? Ich will doch keine Ehe ohne Sex! Betrügen würde ich ihn niemals, denn ich liebe ihn über alles. Was kann ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Orna

Eine Schwangerschaft hat Veränderungen zur Folge. Die zwei Menschen, die sich bisher nur als Beziehungspartner kannten, werden plötzlich in die Elternrolle katapultiert. Dies ist für manche eine Herausforderung. Nicht selten sind die neun Monate nicht nur Vorfreude auf die Geburt, sondern auch eine Zeit mehr oder weniger ausgeprägten Leidens.

Ich vermute, dass auch dein Partner etwas davon abbekommt. Die möglichen Hintergründe für sein Verhalten sind vielfältig. Seine Biografie kann ebenso ein Grund sein wie seine Vorstellungen von der Vater- bzw. Mutterrolle. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein diffuses Unbehagen gegenüber der neuen Situation und der Frage, wie er die neue Rolle neben allen schon bestehenden auch noch bewältigen soll.

Und genauso wie bei ihm werden wohl auch bei dir biografische Prägungen oder Rollenerwartungen getriggert. Deine Vorstellungen, Hoffnungen und Erwartungen treffen also auf seine und das Resultat ist ein komplexer und potenziell explosiver Mix. Die daraus entstehenden Spannungen kann man aber zum Glück durch vorbehaltslos ehrliche Gespräche weitgehend neutralisieren.

Geh deshalb auf deinen Mann zu und sprich ihn auf dein Erleben an. Teile ihm mit, wie du dich fühlst und lasse ihn vor allem wissen, was du brauchst. Indem du ihn an deinen Bedürfnissen teilhaben lässt, entsteht überhaupt erst die Möglichkeit für ihn, diese zu erfüllen. Auch während einer Schwangerschaft gilt nämlich: Beziehungspartner- und -partnerinnen können nicht hellsehen.

Dass der Sex in dieser Zeit zum Problem werden kann, liegt nahe. Es sind nicht selten auch die Männer, die in der Schwangerschaft keinen Sex mehr wollen. Neben der Angst davor, dadurch Wehen auszulösen, befürchten manche von ihnen, dass dem Kind Schaden zugefügt werden könnte. Der Embryo ist in der Gebärmutter aber bestens geschützt. Ihm kann beim «normalen» Liebesspiel der Eltern also nichts passieren.

Wichtig ist auch hier, miteinander im Gespräch zu sein, sowohl während der Schwangerschaft als auch danach. Und sich gegenseitig über die auftauchenden Wünsche zu informieren. Lust auf Sex zu haben, ist legitim. Jedoch gilt es immer wieder aufs Neue, zu klären, wie diese unter den aktuellen Umständen gerade befriedigt werden kann. Alles Gute euch!

