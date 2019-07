«Ich fürchte, Sex wird für mich schwierig werden!»

Frage von Benjamin (28) an Doktor Sex: Meine Eichel ist überempfindlich, so dass eine Stimulation mit zurückgezogener Vorhaut schmerzt. Ist der Penis steif, ist die Vorhaut zudem zu eng, so dass sie nur mit leichten Schmerzen über die Eichel gezogen werden kann. Deshalb hat mir mein Hausarzt eine Creme verschrieben. Trotzdem änderte sich nichts.

Seit ich denken kann, habe ich dieses Problem. Hinzu kommt, dass der Rand meiner Eichel blau ist. Mein Hausarzt versicherte mir aber, dass die Verfärbung auf eine Vene zurückzuführen sei und kein Anlass zur Sorge bestehe. Ich erwähne dies, weil dort mehrheitlich die Symptome beim Zurückziehen der Vorhaut auftauchen.

Da ich bis jetzt noch keine längere Beziehung hatte, wurde das alles auch noch kein grosses Problem. Jedoch haben intensive Selbstversuche mit Onanieren gezeigt, dass es schnell zu einem werden kann. Ich befürchte deshalb, dass es schwierig werden wird, wenn ich dann ein aktives Sexleben mit einer Partnerin haben werde. Was soll ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Benjamin

Im Alter von 6 bis 7 Jahren haben gemäss Studien etwa acht Prozent der Buben eine Phimose – so wird die Vorhautverengung in der Fachsprache genannt. Bei den 16- bis 17-Jährigen sind es nur noch etwa 1 Prozent. Mit zunehmendem Lebensalter sinkt also die Häufigkeit, da sich die Vorhaut reifungsbedingt verändert und erweitert.

Neben der angeborenen gibt es aber auch die erworbene Phimose. Bei dieser führt Narbengewebe zu einer bleibenden Verengung der Vorhaut, beispielsweise infolge von wiederholten lokalen Entzündungen oder nach Verletzungen durch gewaltsame Versuche, die Vorhaut über die Eichel zurückzuziehen.

Da du bereits 28 Jahre alt bist, nehme ich an, dass bei dir der zweite Typ der Verengung vorliegt. Auch wenn es Sinn macht, dass dein Hausarzt versucht, dir die Entfernung der Vorhaut und die damit einhergehenden Empfindungsverluste beim Sex zu ersparen: Die Creme brachte offensichtlich nicht den erhofften Erfolg, und es sollte daher geprüft werden, ob der Eingriff nicht trotzdem sinnvoll sein könnte.

Die Entfernung der Vorhaut würde mittelfristig auch die von dir beschriebene Überempfindlichkeit an der Eichel reduzieren, da die Schleimhaut mit der Zeit verhornt. Gleich nach der Operation, wenn der Schutz ganz fehlt, die Verhornung aber noch nicht stattgefunden hat, wird es aber für eine kurze Zeit etwas unangenehm sein.

Die Kosten für die Operation unterscheiden sich je nach Eingriff und Ort, an dem sie durchgeführt wird. In einer Facharztpraxis musst man mit circa 600 Franken rechnen, in einem Spital mit etwa 1000 Franken. Und falls du den Eingriff von einem plastischen Chirurgen machen lässt, werden die Kosten noch höher sein.

Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit etwa 30 Prozent der Männer beschnitten sind. Weit verbreitet ist die Zirkumzision in Nord- und Westafrika, im Mittleren Osten und in Zentralasien. In diesen Ländern wird der Eingriff hauptsächlich aus religiösen und kulturellen Gründen vorgenommen. In der Schweiz haben rund fünf Prozent der Männer keine Vorhaut.

(wer)