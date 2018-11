«Er flippte total aus und beschimpfte mich!»

Frage von Martha (51) an Doktor Sex: Ich lernte neulich bei einer Bekannten einen alleinstehenden Mann kennen. Wir haben beide eine schwierige Beziehung hinter uns. Nach der ersten Begegnung begann er, mir dauernd extrem süsse Liebesnachrichten zu schicken, und erwartete dies auch von mir. Da ich es nicht tat, reagierte er beleidigt und glaubte, ich würde ihn gar nicht mögen.

Umfrage Glaubst du an die «wahre» Liebe? Mann: Ja

Frau: Ja

Mann: Nein

Frau: Nein

Ich weiss nicht

Ich will nur die Resultate sehen

Hast auch du eine Frage an Doktor Sex?

Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Klicke hier und gelange direkt zum Frageformular. Du kannst deine Frage aber auch per Mail an doktor.sex@20minuten.ch schicken . Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden dreimal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen.. Du kannst deine Frage aber auch. Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden dreimal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Später trafen wir uns dann persönlich. Er war mir sympathisch und ich begann mir eine tolle Freundschaft vorzustellen. Aber nach einer Stunde wurde er plötzlich nervös, wandte sich von mir ab und ging. Danach schrieb er mir böse Nachrichten, ich hätte kein Interesse an ihm gezeigt und würde wohl denken, dass er nur Sex wolle.

Meine Absicht war aber eine ganz andere. Ich wollte ihn zuerst richtig kennen lernen und schauen, ob wir zusammenpassen, damit nicht alles in einer Enttäuschung endet. Als ich um ein Treffen für eine Aussprache bat, flippte er total aus und beschimpfte und beleidigte mich aufs Hässlichste. Erschrocken liess ich die Sache seither ruhen. Trotzdem habe ich das Bedürfnis, mich noch einmal bei ihm zu melden? Soll ich das tun?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Martha

Ob es Sinn macht, dass du dich erneut bei diesem Mann meldest, oder ob du es besser sein lässt, musst du selber entscheiden. So oder so scheint mir aber wichtig, zu klären, was deine Motivation ist, um das eine zu tun beziehungsweise das andere zu lassen und nicht einfach spontan aus dem Bauch heraus zu handeln.

Offensichtlich ist der Mann ziemlich emotional und ich vermute, dass sich hinter seinen aufbrausenden Gefühlsregungen eine grosse Unsicherheit verbirgt. Dies lässt sich auch aus seinen von dir beschriebenen Äusserungen schliessen. Er scheint dich mit der verinnerlichten Kritikerin zu verwechseln, durch deren Augen er sich selbst ständig beobachtet.

Solange er sich dieser psychischen Figur nicht bewusst ist und daher nicht erkennen kann, dass er einen unbewussten Teil seiner selbst auf dich projiziert, dürfte es schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, mit diesem Mann eine Beziehung führen, die – deinem Wunsch entsprechend – nicht in einer Enttäuschung endet.

Über die Gründe seines Verhaltens lässt sich nur spekulieren. Wahrscheinlich ist, dass seine letzte Beziehung, die du als schwierig beschreibst, eine zentrale Rolle spielt. Aber auch diese dürfte letztlich nur ein Spiegel gewesen sein von ungelösten Problemen, die er schon sehr viel länger mit sich herumschleppt.

Noch bist du in diese – seine – Geschichte nicht oder nur sehr am Rand verwickelt. Noch einmal: Überlege dir gut, was du tust, denn helfen kannst du diesem Menschen nicht. Wenn er etwas verändern will, muss er das schon selber tun. Und da es sich, wie beschrieben, wohl um alte Geschichten handelt, wäre es wohl sinnvoll für ihn, sich dafür fachliche Unterstützung zu organisieren. Alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@20minuten.ch

(wer)