«Küssen und Sex sind ihm total unwichtig!»

Frage von Sue (32) an Doktor Sex: Mein Partner und ich sind schon länger zusammen. Bereits ganz am Anfang unserer Beziehung ist mir aufgefallen, dass mein Partner emotional etwas unterkühlt ist. Oft ist er mir gegenüber innerlich und äusserlich distanziert. Umarmungen oder Küsse sind selten, Sex spielt für ihn eine Nebenrolle.

Ich jedoch bin eher der Kuscheltyp. Für mich ist Zweisamkeit sehr wichtig und ich brauche auch häufig Sex, damit ich mich ausgeglichen und wohl fühle. Vor ihm hatte ich auch schon feurigere Beziehungen. Aus diesen wurde aber nichts, da die Leidenschaft rasch in eine ungesunde Impulsivität kippte.

Von einer gefühlsmässig monotoneren Beziehungskonstellation, erhoffte ich mir etwas mehr Ruhe. Mittlerweile fühle ich mich aber sehr oft allein gelassen und zweitrangig. Das verletzt mich. Wie soll ich damit umgehen, dass sich mein Partner mir gegenüber emotional so kühl verhält?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Sue

Menschen sind in ihrer Art, sich anderen gegenüber zu öffnen und ihre Emotionen zu zeigen, sehr verschieden. Entsprechend kann es im Kontakt mit anderen zu Missverständnissen und Spannungen kommen. Diese Tendenz kann sich noch verstärken, wenn zwei sich finden, deren kommunikative Talente sich nahezu diametral unterscheiden.

Gleichzeitig beinhaltet diese Gegensätzlichkeit im Temperament aber auch ein grosses Potenzial. Um es zu realisieren, braucht es aber die entsprechende Einstellung. Wer primär auf maximale Übereinstimmung und Harmonie aus ist, wird mit der Spannung, die sich aus dieser Anlage ergibt, kaum etwas anfangen können.

Dein Partner verhält sich aus seiner Sicht dir gegenüber nicht emotional kühl, sondern halt einfach so, wie es sich für ihn spontan und seinem Wesen entsprechend stimmig anfühlt. Oder anders: Es ist deine Überzeugung, deine Vorstellung davon, wie es eigentlich sein sollte, die sein Verhalten als emotional kühl und daher «falsch» erscheinen lässt.

Eine Paarbeziehung ist keine Wellnessveranstaltung und der Partner oder die Partnerin kein zum Leben erwachtes Plüschtier, das man nach Belieben knuddeln kann und das sich jeweils gerade so verhält, wie man es sich in einer bestimmten Situation am meisten wünscht.

Es scheint mir daher angezeigt, dass du deine Haltung kritisch betrachtest. Dein Freund ist so, wie er sich dir zeigt. Tust du dich schwer damit, sein Wesen und seinen Charakter zu akzeptieren, und hoffst du insgeheim doch darauf, dass er sich ändern wird, dürften in eurer Beziehung bald Schwierigkeiten im grösseren Stil auftreten.

Was das Temperament von Männern und deren Auswirkungen auf dich und eine Beziehung angeht, kennst du nun zwei Extrempositionen. Von beiden weisst du, dass sie dich nicht vollumfänglich zufriedenstellen können. Vielleicht gelingt es dir jetzt, dich auf den Bereich zwischen den Extremen, in dem sowohl als auch möglich ist, zu fokussieren. Alles Gute!

