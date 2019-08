«Er möchte einen Dreier mit meiner Freundin»

Frage von Irina (27) an Doktor Sex: Ich habe schon längere Zeit das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit meines Mannes immer wieder sehr stark bei meiner besten Freundin ist. Seit mehreren Monaten spricht er auch oft von ihr und schreibt ihr Textnachrichten. Ich habe ihm gesagt, dass mich das eifersüchtig macht, aber er hört nicht auf damit.

Er hat mir auch schon vorgeschlagen, sie zu fragen, ob sie für einen Dreier zu haben wäre, da wir seit längerem eine Frau suchen, um diese Erfahrung zu machen. Ich sagte ihm klar, dass ich das nie mit einer Freundin von mir tun könnte. Ich weiss einfach nicht, was das soll! Hat er Gefühle oder Fantasien?

Unsere Beziehung läuft schon länger nicht sehr gut. Wir streiten uns vermehrt, oft auch wegen ihr. Ich bin verzweifelt, weil ich nicht weiss, ob ich mir das alles nur einbilde. Ich komme damit einfach nicht mehr klar. Ich hoffe, dass ich bald eine Erklärung oder Unterstützung von dir bekomme.

Antwort von Doktor Sex

Liebe Irina

Dein Partner scheint da ziemlich in eine Idee vernarrt zu sein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, zwischen der Idee, auf die er abfährt, und deiner Freundin zu unterscheiden, die einfach nur Akteurin ist in seiner Fantasie. Und dies gelingt dir offenbar nicht oder nicht mehr.

Auf Dauer werden diese Unklarheit und dein Misstrauen mit grosser Wahrscheinlichkeit eure bereits bestehenden Beziehungsprobleme verstärken. Zudem werden sie dich noch mehr aus dem Gleichgewicht bringen, als sie dies bereits getan haben. Deshalb scheint es mir äusserst wichtig, dass du so schnell wie möglich Klarheit schaffst!

Zwei Aspekte sind dabei zentral: Dein Selbstvertrauen und deine Kommunikation. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl neigen dazu, sich in Beziehungen von anderen abhängig zu machen. Und entsprechend ist auch ihre Kommunikation eher defensiv und von Vorsicht geprägt.

Eine Beziehung einzugehen, ist für diese Menschen eine Strategie, die letztlich vor allem darauf abzielt, sich selber zu stärken. Wie weit und wie genau du in diesen Teufelskreis verstrickt bist, kann ich nicht beurteilen. Aber es scheint mir wichtig, dass du dieser Sache – idealerweise mit fachlicher Begleitung – auf den Grund gehst.

Zudem solltest du deinem Partner endlich klipp und klar sagen, wie du dich fühlst und welche Emotionen es auslöst, wenn er sich deiner Freundin gegenüber so verhält und nicht von der Idee ablässt, mit ihr einen Dreier zu haben. Vielleicht ist er sich nämlich gar nicht bewusst, wie offensichtlich plump und wenig empathisch sein Verhalten ist.

In diesem Zusammenhang kannst du ihn auch gleich selber fragen, ob er Gefühle für sie hat. Ich vermute das zwar nicht, aber es hilft dir sicher mehr, wenn du aus seinem Mund hörst, was genau Sache ist. Alles Gute!

