«Nur Sex allein genügt mir einfach nicht!»

Frage von Severin (41) an Doktor Sex: Ich bin seit zehn Jahren single. Vorher hatte ich sieben Jahre eine von Abhängigkeiten geprägte Beziehung. An sich bin ich attraktiv und komme gut an. An sexuellen Angeboten mangelt es mir nicht, und ab und zu nutze ich diese auch. Danach fühle ich mich aber oft leer, denn mir fehlt dann das Verbindliche. Ich hätte gern einen Partner, aber in zehn Jahren haben mich nur fünf Männer wirklich interessiert.

Alle sagten, ich sei ein toller Mann, passe aber nicht für sie. Meine Freunde beteuern, dass irgendwann schon der Richtige kommen werde. Aber ich kann das langsam nicht mehr hören. Trotz Onlinedating und Partneragentur finde ich einfach niemanden. Am liebsten würde ich zufrieden und bescheiden mein Leben leben. Aber da ist immer wieder diese Sehnsucht. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu überwinden?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Severin

Das Gefühl, sich nach etwas zu sehnen – meist handelt es sich dabei um etwas weitgehend Unklares und Unbestimmtes – und zu beginnen, danach zu suchen, obschon man ja eben gar nicht wirklich weiss, wonach man eigentlich sucht, dürften viele Menschen kennen.

Nun ist es aber halt eben so, dass man nicht finden kann, was man gar nicht kennt. Dein Bemühen kann daher eigentlich nicht als Suche bezeichnet werden. Vielmehr kommt es dem Versuch gleich, die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden.

Wenn du deine Sehnsucht wirklich überwinden willst, dürfte es aus den genannten Gründen sinnvoll sein, dir eine klare Vorstellung dessen zu machen, was du finden willst – zum Beispiel, indem du ein Anforderungsprofil deines Traummannes erstellst.

Beschreibe ihn möglichst genau: Sein Äusseres, die menschlichen Qualitäten, die er haben sollte, seine Hobbys und seinen Charakter, seinen Geschmack und seinen Lebensstil. Danach verteilst du die von dir gewünschten Eigenschaften auf drei Kategorien: Unabdingbar / Wäre schön, aber muss nicht dringend sein / Eigentlich unwichtig, aber ich würde nicht nein sagen.

Dadurch erhältst du ein Spektrum von Persönlichkeitsprofilen, anhand derer du dir bewusstmachen kannst, wie dein Partner sein könnte. Es reicht von Mr. Perfect bis zu Mr. Minimum. Im nächsten Schritt ist es dann an dir, zu entscheiden, für welchen du in Zukunft deine Wahrnehmung schärfen willst.

Idealerweise berücksichtigst du dabei auch die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Sonst wird aus der Suche nach dem Realisierbaren schnell wieder ein Hoffen auf das Wunder. Nicht dass das Wunder nicht auch eintreten könnte, jedoch halt möglicherweise einfach nicht in der Lebensspanne, die dir realistisch gerechnet in etwa noch bleibt.

Indem du den Ball flachhältst und dem Möglichen den Vorzug gibst vor dem zwar Grossartigen, aber leider eben auch eher Unwahrscheinlichen, erhöhst du die Chance massiv, einen Partner zu finden, mit dem du das einfache und bescheidene Leben teilen kannst, das du dir wünschst. Alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@20minuten.ch

(wer)