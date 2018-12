«Island ist nicht von Touristen überschwemmt»

Stefan Michel, Sie kennen Island gut. Was ist eine Sache, die jeder über das Land wissen sollte?

Umfrage Würdest du gerne das unbekannte Island sehen und erleben? Ja, das wäre ein Traum!

Ich möchte eher nur die Orte sehen, die ich von Instagram kenne.

Island interessiert mich ohnehin nicht so.

Ich war schon da und kann es nur weiterempfehlen!

Ich war da und war nicht sehr angetan.

Stefan Michel aus dem Zürcher Unterland war vor 13 Jahren zum ersten Mal für ein Praktikum in Island und hat sich in Land und Leute verliebt. Heute lebt er in einem kleinen Dorf names Hvolsvöllur (900 Einwohner) und betreibt mit seinen Freunden von damals das Stefan Michel aus dem Zürcher Unterland war vor 13 Jahren zum ersten Mal für ein Praktikum in Island und hat sich in Land und Leute verliebt. Heute lebt er in einem kleinen Dorf names Hvolsvöllur (900 Einwohner) und betreibt mit seinen Freunden von damals das Midgard Base Camp . Michel ist sich sicher: «Ohne den Tourismus würde unser Dorf nur von älteren Menschen bewohnt.»

Island im Winter ist traumhaft. Erst im Winter macht das Baden in den Hotsprings oder lokalen Swimmingpools richtig Spass, umgeben von Schnee und Kälte. Die langen, dunklen Nächte werden durch die Nordlichter mehr als kompensiert. Das Licht während der kurzen Tage, wo der Sonnenaufgang praktisch direkt in den Sonnenuntergang übergeht, ist umwerfend schön. Die Menschen bewegen sich langsamer und die Leute werden (noch) geselliger. Die Weihnachtslichter werden zelebriert und bereits Anfang November aufgehängt und bis März hängen gelassen.

Sie waren vor 13 Jahren zum ersten Mal in Island und leben nun dort. Wie hat sich das Land in der Zwischenzeit verändert?

Bevor der Tourismus aufkam, gab es für die jungen Isländer praktisch keine Arbeitsmöglichkeiten auf dem Land und ein Umzug nach Reykjavik oder ins Ausland war unumgänglich. Nun sind Arbeitsplätze entstanden und die Jungen können in ihrem gewohnten Umfeld, umgeben von der in Island so wichtigen Familie, ihr Leben planen. Und nicht zuletzt dank dem Aufschwung des Tourismus hat man sich hier so schnell von der Krise erholt.

Auch die Infrastruktur hat sich in diesen Jahren sehr zum Positiven verändert. Die Strassen wurden verbessert, es gibt genügend Tankstellen, Toiletten, Restaurants. Die Isländer sind offener gegenüber Neuem geworden. So profitieren sie wie die Touristen von den Restaurants mit internationalem Angebot. Noch vor 13 Jahren kannte man hier vor allem Kartoffeln, Lamm und Fisch. Jetzt schätzen auch die Isländer internationale Geschmäcke und wagen sich sogar an mein Schweizer Käsefondue heran.

«Die Isländer profitieren wie die Touristen von den Restaurants mit internationalem Angebot.»

Island ist seit einigen Jahren eine Trenddestination und wird als solche schon fast wieder als negativ angesehen. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Der Eindruck, dass Island von Touristen überschwemmt wird, ist nicht richtig. Es gibt einige wenige Orte, die tatsächlich von der Mehrheit der Islandtouristen besucht werden und an denen Leute zu gewissen Tageszeiten ein und dasselbe Foto schiessen. Es ist aber sehr einfach, diesen Tagestouristenströmen aus Reykjavik auszuweichen. Island ist mit einer Fläche von über 100'000 Quadratkilometern mehr als doppelt so gross wie die Schweiz.

Ist es denn noch möglich, das authentische Island zu erleben? Und wenn ja, wo?

Wenn man die gängigen Bilder von Island anschaut, könnte man meinen, dass es ausser der Blue Lagoon, dem Geysir, dem Gullfoss und natürlich Reykjavik praktisch nichts zu sehen gebe. Natürlich stimmt das nicht. Naturschönheiten von Fjallabak oder Thórmörk werden ausgelassen, obwohl genau diese Orte Island perfekt widerspiegeln: Freiheit, Unberührtheit und die vielseitige Schönheit der gewaltigen Natur.

«Ich begrüsse es, wenn Leute nicht mit einer Bucketlist nach Island kommen.»

Sie arbeiten selbst in der Tourismusbranche. Welche Art von Tourismus würden Sie sich wünschen?

Generell begrüsse ich es, wenn Leute nicht mit einer Bucketlist nach Island kommen und sich mehr auf die aktuellen Begebenheiten einlassen. Touristen, die zum Beispiel nur für die Nordlichter nach Island kommen, könnten enttäuscht werden, da diese halt naturbedingt nicht nach Fahrplan erscheinen. Aber genau das Unplanbare ist das Wunderschöne an der Natur: Wenn man abends trotz scheinbar schlechter Vorhersagen in einem Hot Tub sitzt, der Himmel plötzlich aufreisst und die Nordlichter sich zeigen.

Ausserdem ist die Natur in Island sehr fragil und erholt sich nur ganz langsam, wenn sie falsch behandelt wurde. Wenn man einen Ort besucht, sollte man diesen so intakt zurücklassen, wie man ihn vorgefunden hat. Oder noch sauberer!

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Sind Sie glücklich in Island?

Generell ist es für mich ein grosses Privileg, die Schweiz als meine Heimat und Island als mein Zuhause zu sehen. Wenn ich ab und zu im Flieger in die Schweiz sitze, auf diese atemberaubende Insel herunterblicke, mit isländischer Musik im Ohr, kommt es oft vor, dass ich mich als glücklichster Mensch der Welt fühle und absolut nichts am meinem Leben ändern möchte.