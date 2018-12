20 Minuten testet den längsten Flug der Welt

In den 50er-Jahren galt es als Sensation, dass es die Lochheed Super Constellation mit nur einer Tankfüllung über den Atlantik schaffte. Dreissig Jahre später flog die Boeing 767 bereits über 10'000 Kilometer ohne Zwischenlandung.

Top 5 der längsten Flüge

1. Singapur–New York: 15'344 Kilometer (Singapore Airlines)

2. Auckland–Doha: 14'535 Kilometer (Qatar Airways)

3. Perth–London: 14'499 Kilometer (Qantas)

4. Auckland–Dubai: 14'200 Kilometer (Emirates)

5. Los Angeles–Singapur: 14'114 Kilometer (Singapore Airlines)

Quelle: Wikipedia

Doch das ist heute bereits kalter Kaffee, denn seit Oktober dieses Jahres bietet Singapore Airlines den längsten Langstreckenflug der Welt an, der mit der Strecke von Singapur nach New York (über 15'000 Kilometer) ohne Zwischenlandung alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. 20 Minuten hat den derzeit längsten Flug der Welt getestet und sich fast 17 Stunden am Stück ins Flugzeug gesetzt.

Der Selbstversuch

20 Minuten fliegt auf Einladung von Singapore Airlines mit drei Flügen in nur vier Tagen um die Welt. Insgesamt beträgt die Zeit in der Luft 39 Stunden, nur eine Nacht wird im Bett geschlafen, die Temperaturdifferenz beträgt maximal 30 Grad (beim Start in Singapur waren es 27 Grad, in New York minus 3 Grad). Doch der Fokus soll auf dem Weltrekordflug von Singapur nach New York liegen.

Gestartet wird am Flughafen Changi in Singapur kurz nach Mitternacht. Eine gute Uhrzeit, denn so ist man quasi schon bettfertig und müde genug, um nach dem späten Abendessen, das kurz nach dem Start serviert wird, ein paar Stunden Schlaf einzulegen. Die Businessclass-Sitze im neuen Airbus A350-900 ULR, die sich zu einem komplett flachen Bett umbauen lassen, erweisen sich als so bequem, dass aus dem geplanten Nickerchen ein veritabler 8-Stunden-Schlaf wird. Und da sind es nur noch neun Stunden bis New York.

Bis zur Landung am Flughafen Newark vertreibt man sich die Zeit entweder mit dem Bordunterhaltungsprogramm, das nebst Blockbustern auch eine hübsche Auswahl an Arthouse-Filmen und spannende Perlen des asiatischen Filmschaffens bereithält. Oder man nimmt Kontakt mit zu Hause auf: Singapore Airlines spendiert den Passagieren in der Businessklasse eine halbe Stunde Gratis-Internet. Wir entscheiden uns jedoch fürs Essen und haben wohlwissend 24 Stunden vor dem Abflug ein Menü aus der sogenannten «Book the Cook»-Karte bestellt, bei der aus einer Fülle von Gourmetgerichten, kreiert von verschiedenen Starköchen, ausgewählt werden kann. Es gibt US-Rindsfilet mit Spargel, Babyspinat und Röstkartoffeln. Serviert wird die Kreation des US-amerikanischen Spitzenkochs Alfred Portale mit einer Balsamico-Zwiebel-Sauce. So verköstigt, vergeht die restliche Flugzeit inklusive Verdauungs-Nap, nun ja, wie im Flug. Nach exakt 16 Stunden und 57 Minuten setzen wir am Flughafen Newark auf. Ebenfalls äusserst komfortabel: Der Flug SQ22 aus Singapur ist einer der ersten, der in Newark landet, und so fällt das lästige Anstehen an der Passkontrolle flach.

Die Technik

Ein solches Langstreckenwunder wird erst durch ein brandneues Flugzeug in der Singapore-Airlines-Flotte möglich: den Airbus A350-900, der mit dem Zusatz ULR klarmacht, um was es geht. ULR steht nämlich für Ultra Long Range. Verschiedene technische Änderungen am Flugzeug machen den Flugmarathon möglich. So wurde das Treibstoffsystem modifiziert, sodass der Jet 24'000 Liter Kerosin zusätzlich tanken kann, insgesamt passen so 165'000 Liter in die Tragflächen.

Ausserdem wurde die Aerodynamik verbessert und gnadenlos Gewicht eingespart. Die meisten Teile am Flugzeug sind aus Kohlefasern gefertigt, und selbst die Notrutschen sind beim A350-900 ULR leichter als bei vergleichbaren Flugzeugen. Letzter Trick zur Bewältigung der Monsterstrecke: Der vordere Frachtraum bleibt beim Flug SQ22 leer. Fracht könne man effizient auch auf Flügen mit Zwischenstopp transportieren, erklärt ein Airbus-Sprecher. Der Fokus liegt also klar auf dem Transport der 94 Passagiere in der Premium Economy (eine normale Economy-Klasse gibt es nicht) und der 67 Personen in der Businessklasse. Theoretisch könnte so eine Strecke von 18'000 Kilometern Nonstop-Flug erreicht werden.

Die Flugroute

Je nach Windbedingungen entscheiden sich die Piloten für eine andere Route. In unserem Fall führt der Weg über Südkorea, Japan, den Nordpazifik, über die Beringsee, bis das Flugzeug nahe von Quinhagak in Alaska nach etwas über zehn Stunden Flug zum ersten Mal wieder Boden unter dem Rumpf hat. Gelandet wird aber noch lange nicht. Erst wird noch Kanada durchquert, bis der Flieger nach genau 16 Stunden und 57 Minuten in New York aufsetzt.

Grund für die unterschiedlichen Routen sind die starken Winde in der Troposphäre, der Reiseflughöhe von Verkehrsflugzeugen. Die Jetstreams blasen dort mit bis zu 1000 Stundenkilometern und treten wellenförmig auf. Planen die Piloten richtig, so können sie mit dem Flugzeug quasi auf dem Jetstream an die Destination surfen und so viel Treibstoff sparen. Herrscht Flaute am Himmel, so dauert der Flug auch mal etwas länger. Im Maximum kann der Flieger 18 Stunden und 45 Minuten am Himmel bleiben. Danach ist der Tank leer.

Die Fakten

Für die Strecke von Singapur nach New York werden pro Stunde fast 6000 Kilogramm Kerosin verbrannt, und weil das Flugzeug so lange nonstop in der Luft ist, fliegen zwei komplette Piloten-Crews mit. Insgesamt sind vier Piloten an Bord, die Kabinen-Crew zählt 13 Personen.

Damit niemand verdurstet, werden Unmengen an Getränken geladen. 100 Liter Champagner und Wein, 100 Liter Spirituosen, Bier, Kokosnusswasser und Mocktails und reichlich Mineralwasser treten die lange Reise an.

Das Gewissen

Kaum ein Passagier wird diese Reise aus purem Spass antreten, die angepeilte Zielgruppe sind Geschäftsreisende. Wer sich dennoch Sorgen um seinen klimatischen Fussabdruck macht, der kann die Emissionen (6,1 Tonnen CO2 beim Flug in der Businessclass) bei Myclimate.org mit 174 Franken kompensieren.