Airline verkauft First-Class-Plätze zu billig

Zum Jahresende wollte die chinesische Fluggesellschaft Cathay Pacific ihren Kunden gute Deals unterbreiten – aber so gut dann auch wieder nicht: Für ein Flugticket in der First oder Business Class von Vietnam zu verschiedenen Zielen in den USA bezahlte man am 31. Dezember 675 US-Dollar. Normalerweise koste dasselbe Angebot etwa 16'000 US-Dollar, berichtet der «Guardian».

Obwohl es sich dabei um einen technischen Fehler handelte, werden die Tickets ihre Gültigkeit behalten, wie die Airline am 2. Januar auf Twitter mitteilte:



Happy 2019 all, and to those who bought our good - VERY good surprise ‘special’ on New Year’s Day, yes - we made a mistake but we look forward to welcoming you on board with your ticket issued. Hope this will make your 2019 ‘special’ too!

.#promisemadepromisekept #lessonlearnt