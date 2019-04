Andermatt an der Adria

«Andermatt ist keine Herausforderung mehr», sagte Samih Sawiris Anfang 2018. Der ägyptische Grossinvestor, der das Alpenidyll und ehemalige Schweizer Reduit im Kanton Uri in den letzten zehn Jahren zum Luxus- und Ferienort umgepflügt hat, braucht in der Regel nicht lange, um sich mit neuen Aufgaben einzudecken.

In der Nähe von Lustica Bay gibt es drei internationale Flughäfen, Tivat (10 km), das nur 15 Minuten mit dem Auto entfernt ist, Podgorica (90 km) und Dubrovnik (46 km).



Essen



Frische Fische gibt es im Restaurant Ribarsko Selo. Das Restaurant hat eine wunderschöne, romantische Aussicht auf das Meer zu bieten. Die Preisklasse ist etwas gehobener, dafür gibt es auch erstklassiges Essen. Mehr Infos finden Sie



Übernachten



The Chedi Lustica Bay, Superior-Zimmer mit Doppelbett ab 190 Fr. pro Nacht.

Weiter Infos finden Sie



Unterstützung

Privat will Sawiris in vier Jahren ein Klavierkonzert mit Orchester geben. Dafür übt der 62-Jährige mithilfe von Klavierlehrern vier bis fünf Stunden am Tag. Und auch unternehmerisch spielt die Musik für Sawiris neuerdings ganz woanders als im Urserental an der Reuss. Seine Orascom Holding ist seit geraumer Zeit im Balkan tätig, an der Küste von Montenegro.

In bester Gesellschaft

Auf der Strasse vom Miniflughafen Tivat in Richtung Luštica Bay kündigen augenfällige, an Masten befestigte Werbetafeln das Grossprojekt an. In Ex-Jugoslawien legen derzeit viele Unternehmen und Holdings aus dem Ausland an. Die Investoren kommen aus Dubai, Katar und Kuwait, um Einkaufszentren, Siedlungs- und Hotelprojekte zu realisieren. Und so ist es in Montenegro nicht unüblich, dass zwischendurch ein Scheich in weissem Gewand und mit rotkarierter Ghutra auf dem Kopf von der Tafel lächelt.

Wir brausen im Wagen an der Bucht von Kotor entlang. Es ist nicht zum Aushalten schön. Die Kulisse: majestätische Schwarzberge aus anthrazitfarbenem Fels und Stein, die, kneift man die Augen etwas zusammen, direkt auf das im Sonnenschein funkelnde Wasser treffen. Der Himmel ist schwimmbadblau, die Häuser mit ziegelroten Dächern sind sonnengegerbt und cremefarben. Aus dem Tivatbecken vor uns ragt die grüne Insel Školj hervor, auch Sankt- Markus-Insel genannt.

Sportliche Pionierarbeit

Nach etwa 20 Minuten Fahrt hebt der Chauffeur den Arm und zeigt auf einen grünen Hügel vor uns. «Hier kommt der Golfplatz hin.» 18 Loch mit Blick aufs Meer, der Spatenstich liegt bei unserem Besuch im September in greifbarer Nähe. Das Vorhaben hat Pionierstatus, es soll der erste Golfplatz in dem kleinen Balkanstaat werden.

Wir erreichen Luštica, eine gebirgige und buchtenreiche Halbinsel, New-Andermatt, Sawiris-Land. Noch einmal tuckern wir über einen Hügel, und nichts als das blaue, weite Wunder tut sich vor uns auf. Meer, so weit das Auge reicht.

Eine Stadt soll entstehen

Meer und mehr. Orascom hat hier Grosses vor. Und dafür bestimmt nicht den schlechtesten Platz gewählt. Tausende von Hektaren hat die Holding hier aus dem Felsen schlagen lassen, um nicht nur dieser Bucht, sondern der ganzen Region Leben einzuhauchen.

Ein Jachthafen, sieben Hotels, Cafés, diverse Restaurants, Bars und Boutiquen, öffentliche Plätze, Schulen, ein Spital, Einkaufszentren, Privatwohnungen und Häuser sollen hier realisiert werden. Kurzum: Es soll ein kleines Städtchen entstehen. Noch allerdings ist es ein Feriendorf mit Sicht aufs Meer. Doch die Hauptattraktion steht schon. Das Hotel The Chedi wurde im August eröffnet.