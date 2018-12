Das Weisse auf dem Foto ist kein Schnee

Die Medienschaffenden Gabriella Hummel und Sandro Alvarez reisen seit Juli 2016 mit ihrem VW-Bus von Nord- nach Südamerika. In ihrem eBook beantworten sie die 100 häufigsten Fragen zum Leben und Reisen im VW-Bus nach zwei Jahren on the road. Auf 20 Minuten und auf Instagram berichten sie laufend von ihrer Reise.