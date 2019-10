Das sind die 10 schönsten Städte zum Bereisen

Nicht nur die kanadische Metropole Vancouver, das südindische Kochi oder die US-Hauptstadt Washington zählt der populäre australische Reiseverlag Lonely Planet derzeit zu den attraktivsten Reisezielen, sondern auch das nicht ganz so glamouröse Bonn.

Die ehemalige Bundeshauptstadt sei nach der Wiedervereinigung und der Wahl von Berlin zur deutschen Hauptstadt «vom Radar verschwunden», erklärte der Verlag am Montag anlässlich der Veröffentlichung seiner Rangliste der besten Reiseziele 2020.

Jede Menge Events zum Beethoven-Jubiläum

Im kommenden Jahr stehe die Stadt am Rhein aber wieder «im Rampenlicht», weil sie die Geburt des Komponisten Ludwig van Beethoven vor 250 Jahren feiere. Daher würden eine Reihe von Konzerten von weltbekannten Orchestern und Solisten mit Topdirigenten wie Simon Rattle und Daniel Barenboim geboten. Ausserdem gebe es zum Beethoven-Jubiläum Installationen sowie organisierte Picknicks und für Interessierte offene Hauskonzerte.

Als Bonner Sehenswürdigkeiten empfahl Lonely Planet unter anderem das Beethoven-Haus und die Doppelkirche Schwarzrheindorf. Bonn landete auf der Rangliste vor den Städten La Paz in Bolivien, Kochi, Vancouver, Dubai und der US-Metropole Denver. Platz eins belegte die österreichische Mozart-Stadt Salzburg, gefolgt von Washington, der ägyptischen Hauptstadt Kairo und dem irischen Galway.

Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan erklärte am Dienstag, er sei «hocherfreut, dass Bonn in der Bewertung der international renommierten Reiseexperten von Lonely Planet auf Platz fünf der attraktivsten Städtereiseziele der Welt gewählt wurde». Dabei dürfte ihm auch das Lob von Lonely Planet gefallen haben, dass Bonn über «eine gesunde Wirtschaft und eine lebendige urbane Ausstrahlung» verfüge.

Das sind die zehn Top-Länder zum Bereisen:

- Das Königreich Bhutan

- England

- Nordmazedonien

- Aruba

- Swasiland

- Costa Rica

- Niederlande

- Liberia

- Marokko

- Uruguay.

Das sind die zehn Top-Regionen, die Lonely Planet empfiehlt:



- Die Seidenstrasse auf dem Landweg über Zentralasien

- Die mittelitalienische Region Die Marken

- Die Region Tōhoku auf der japanischen Insel Honshū

- Der Bundesstaat Maine in der Region Neuengland

- Die Lord-Howe-Insel in der Tasmansee in Australien

- Die Provinz Guizhou im Südwesten Chinas

- Die Provinz Cádiz in Südspanien

- Der Nordosten Argentiniens

- Die Kvarner-Bucht an der oberen Adria in Kroatien

- Der brasilianische Amazonas.

