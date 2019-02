Das sind die schönsten Strände der Welt

Auf Basis von Millionen von Bewertungen und Kommentaren hat das Portal Tripadvisor erneut die schönsten Strände der Welt gekürt. An der Zusammensetzung der Top Ten hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht viel verändert, mit Ausnahme eines Neuzugangs in Italien. Der Gewinner 2018, Grace Bay auf den Turks- und Caicosinseln, musste in der Zwischenzeit jedoch vier Plätze abgeben. Welcher Strand dieses Jahr den ersten Platz holt, siehst du in der Bildstrecke.

Auf Instagram sind diese Strände besonders beliebt:

Das sind die beliebtesten Strände auf Instagram

Und die Plattform Beach-Inspector hat auch ein Rating:

Das sind die besten Strände der Welt



(hüt/sei)