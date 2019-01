Das schönste Reisetagebuch der Welt

José Naranja, warum schreiben Sie Tagebuch?

Ich nutze Notizbücher seit 2005, aber erst als ich die handlichen Taschenbücher entdeckte, erkannte ich, dass sie die perfekte Aufbewahrung für meine Notizen sind. Ich mag den Kontakt mit Papier und das persönliche Gefühl, das Handgeschriebenes mir bringt. Im diesem Prozess steckt Magie.

Welche Länder haben Sie auf Ihren Reisen besonders inspiriert?

Alle Reisen bringen neue Ideen. Eigentlich sind es sogar zu viele Ideen, denn unterwegs erhält man so viele Inputs, die man gar nicht alle zu Papier bringen kann. Es ist wichtig, auszusortieren. In letzter Zeit bin ich oft nach Asien gereist, wo ich mich mittlerweile zu Hause fühle. Wenn ich reise, kommen alle meine Lebensbereiche optimal zusammen und ich fühle mich am glücklichsten.

Wo haben Sie gelernt, so zu illustrieren und zu zeichnen?

Ich habe es nie gelernt. Ich nutze die Zeichnungen und Illustrationen eigentlich nur, um meinen Notizen etwas Visuelles beizufügen. Das Wichtige ist das Geschriebene, nicht das Gemalte. Ich war schon immer künstlerisch interessiert und ich geniesse es, die Kunst anderer Menschen zu erleben und gleichzeitig alles, was ich mache, künstlerisch umzusetzen.

Haben Sie eine Lieblingsseite in Ihren Tagebüchern?

Nein, diese Wahl kann ich nicht treffen. Sie sind alle zusammen eine Familie, ein grosses Wesen. Wie ein Mandala.

Auf Instagram inspirieren Sie fast 200'000 Menschen. Sie erhalten bestimmt viele Nachrichten. Welche Reaktion ist die häufigste?

Ich bin sehr überrascht von den Reaktionen zu meinen Tagebüchern. Das Wort, das ich tatsächlich am häufigsten lese, ist Inspiration. Es macht mich glücklich, so zu ihrem Leben beitragen zu können. Instagram ist ein riesiges Fenster in die Aussenwelt.

Was können Menschen tun, um ihre Reise-Tagebücher ein wenig spezieller zu gestalten, auch wenn sie nicht zeichnen können wie Sie?

Leidenschaft ist alles. Wenn jemand etwas mit Passion tut, dann wird das Resultat echt sein. Es liegt viel Schönheit in Echtheit. Hingabe und Durchhaltevermögen helfen, ein höheres Niveau zu erreichen, aber die wichtigste Zutat ist Leidenschaft.

Wohin möchten Sie als Nächstes reisen?

Ich werde bald wieder nach Asien reisen. Thailand, Vietnam, Taiwan und Hongkong sind fantastische Orte, um ein Weilchen zu bleiben, gute Orte zum Sitzen zu finden und stundenlang zu schreiben.

Wie sehen Ihre professionellen Ziele für 2019 aus?

Es wäre schön, wenn in diesem Jahr mehr Menschen das Tagebuch zu Gesicht bekämen, das ich als Kopie über meine Website verkaufe. Ansonsten möchte ich weiterhin Seiten gestalten und schreiben, um das nächste Notizbuch zu füllen.

Waren Sie auch schon in der Schweiz?

Die Schweiz ist in meinem Herzen, denn sie war Teil der Szenerie meiner allerersten Reise vor langer Zeit, als ich noch mit Interrail unterwegs war.