Dick und glücklich werden auf Madeira

Auf dem Markt in der Hauptstadt Funchal fällt ein Fisch besonders auf: Der schwarze Degenfisch sieht aus wie ein Aal aus der Hölle. Das unheimliche Tier ist eine Spezialität auf Madeira und wird leicht frittiert mit einer Maracuja-Sauce serviert.

Keiner der zahlreichen Fischer auf der Insel hat den Degenfisch (Espada auf portugiesisch) jemals lebend gesehen. Degenfische leben 200 bis 1700 Meter unter der Meeresoberfläche und werden mit speziellen Langleinen gefangen. Werden sie an die Oberfläche gezogen, sterben sie wegen des Druckunterschieds. Trotz der unheimlichen Optik: Degenfisch schmeckt fantastisch und hat eine butterzarte Konsistenz.

Per Boot oder Seilbahn ins Restaurant

Schlecht essen kann man in Madeira eigentlich fast nirgends. Besonders positiv sticht jedoch die Fajã dos Padres heraus, eine Bucht mit Hotel und Restaurant, die nur per Boot oder mit einer unglaublich steilen Seilbahn erreichbar ist. Nach der spektakulären Anreise gibt es Vorspeisen, darunter Lapas, Napfmuscheln und Knoblauchbrot, das hier wie normales Brot in der Schweiz zum Essen gereicht wird.

Die Lage des Restaurants direkt am Meer ist unschlagbar, jeder Gang überzeugt auf ganzer Linie, allen voran der Degenfisch. Die Strecke zurück zur Seilbahn, durch die Bananenplantagen und Gemüsefelder des Restaurants, ist einer der schönsten Verdauungsspaziergänge, die man sich vorstellen kann.

Weine aus Familienbetrieben

Aber auch der madeirische Wein ist aussergewöhnlich: Es gab einst nur vier Rebsorten, die als «edel» galten: Sercial (trocken), Verdelho (halbtrocken), Boal (halbsüss) und Malvasia (süss). Aus einer weiteren Rebsorte, der Tinta Negra, werden rund die Hälfte der Weine in Madeira hergestellt. Die Tinta Negra kann bis zu einem gewissen Grad die Geschmäcke der edlen Sorten imitieren.

Wein ist auf Madeira Familiensache, erklärte uns Guide Sofia. Zur Weinlese werden Freunde und Verwandte zu einem Barbecue eingeladen – und darum gebeten, doch etwa vier Stunden früher zu kommen und bei der Lese zu helfen.

Madeirischer Wein ist ganz anders

Gelagert wird madeirischer Wein ebenfalls sehr anders: Normale Weine will man möglichst wenig Sauerstoff und Wärme aussetzen, bei den madeirischen Weinen ist das absolut gewünscht. Das stammt aus der Zeit der Seefahrer, in der die Madeirer ihren Wein mit 96-prozentigem Alkohol anreicherten und so den Gärprozess stoppten.

Zurück in der Schweiz fiel auf, dass der transportierte Wein nun besser schmeckt. Diese Überfahrt wird heute simuliert: Mit einer drei- bis fünfmonatigen Lagerung bei 45 bis 75 Grad Celsius. Laut Sofia kann man einen madeirischen Wein ein Jahr geöffnet stehen lassen, und er schmeckt immer noch gut – in ihrem Haus sei aber noch nie ein offener Wein lange genug herumgestanden.