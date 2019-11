Die gewaltigsten Nationalparks Europas

Umfrage Möchtest du mal einen der grössten Nationalparks Europas besuchen? Ja, sofort!

Hm, eher nicht.

Ja eh, irgendwann mal.

Kennst du die grössten Nationalparks Europas? Die meisten von ihnen dürften vielen nicht geläufig sein. Ob es an den komplizierten Namen liegt? Oder vielleicht doch an ihrer Abgeschiedenheit an den Rändern dieses Kontinents? So oder so: Lerne etwas dazu, und vielleicht wirst du ja inspiriert, die ungezähmte Natur und Menschenleere eines Tages mit eigenen Augen zu sehen.

(hum)