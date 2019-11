8 Reise-Podcasts, die Lust auf die Welt machen

The Thoughtful Travel Podcast

Umfrage Hörst du regelmässig Podcasts? Ja, mehrere!

Manchmal, wenn ich gerade Zeit habe.

Nur wenn ich die Wohnung aufräumen muss.

Nein, interessiert mich nicht.

Podcast-Tipp:

Die Welt der Podcasts ist riesig! So gross, dass man sie bereits wie eine Art Google nutzen kann. Du möchtest etwa nach Florida reisen? GIb in der Podcast-Suche (etwa in der Podcast-App auf deinem Handy oder auf Spotify) «Florida» ein und du wirst Dutzende Folgen unterschiedlichster Podcasts aus aller Welt finden.

«Eine Show für Reise-Liebhaber», so bezeichnet Host Amanda Kendle ihren Podcast. Die Episoden kommen in leicht verdaulichen Happen von 25 bis 30 Minuten daher und behandeln ganz unterschiedliche Themen rund ums Reisen. Das eine Mal geht es um die Besonderheiten Indiens, das andere Mal um Transformationen, die das Reisen vollbringen kann. Sie lädt auch immer wieder Hörerinnen und Gäste ein, ihre Sichtweise der Dinge zu teilen. Erfrischend.

Sprache: Englisch. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Playern. Zum Beispiel hier.

Weltwach-Podcast

Erik Lorenz ist Reisejournalist – und das merkt man: Er ist professionell und Blabla sucht man in seinem Interview-Podcast vergebens. Er interviewt renommierte Reiseexperten und bekannte Persönlichkeiten, unter anderem auch Berufsabenteurer Reinhold Messner. Hörerinnen können übrigens Interviewgäste vorschlagen, so lässt sich in Zukunft vielleicht die ziemlich tiefe Frauenquote beheben. Nichtsdestotrotz: ein äusserst reichhaltiger Podcast.

Sprache: Deutsch. Zur Website.

Women Who Travel Podcast

Apropos Frauenquote. Es hält sich ja immer noch hartnäckig die Meinung, dass Frauen allein nicht reisen sollten. Der Women-who-travel-Podcast will davon nichts hören und feiert Frauen jeglichen Backgrounds und jeglicher Couleur, die sich in die Welt aufmachen. Das Themenspektrum reicht von Interviews mit weitgereisten Frauen oder Reise-Professionals bis hin zu ganz praktischen Tipps für die reisende Frau von Welt.

Sprache: Englisch. Zur Website.

Women on the Road

Wenn wir schon bei den Frauen sind. Der Vanlife-Trend ist natürlich nicht bloss bei Männern und Instagram-tauglichen Paaren hängen geblieben. Frauen bauen genauso ihre Vans aus und machen sich in die weite Welt auf. Dieser Podcast interviewt sie alle. Inspirationsgrad: extrem hoch.

Sprache: Englisch. Zur Website.

Spanish Podcast by Duolingo

Du lernst gerade Spanisch oder möchtest bald in ein spanischsprachiges Land reisen? Vielleicht übst du ohnehin bereits mit Duolingo. Hör dir zusätzlich unbedingt diesen Podcast aus demselben Haus an. Darin werden relevante Geschichten aus Gesellschaft und Politik verschiedener Länder erzählt und die Protagonisten (etwa eine Mexikanerin, die bei der Nasa arbeitet) sprechen dabei ihren landesüblichen Akzent, aber schön langsam. Die Basissprache ist Englisch. Dieser Podcast schafft echten Mehrwert.

Zur Website.

The Offbeat Podcast

Dieser Podcast thematisiert nicht bloss das Reisen an sich, sondern vor allem Menschen, die weit gereist sind, die vielleicht sogar im Ausland leben oder einen ungewöhnlichen Lebensentwurf haben. Digitale Nomadinnen, Remote Workers und Expats erzählen von ihren Erfahrungen im Ausland und den Besonderheiten jener Länder, die sie besonders gut kennengelernt haben. Für all jene, die von mehr Freiheit träumen.

Sprache: Englisch. Zur Website.

Reisen Reisen - der Podcast

Die Journalisten Jochen Schliemann und Michael Dietz haben gemeinsam schon über 100 Länder bereist. Ihr Podcast befasst sich in jeder Episode mit einem anderen Land, einer Region oder Stadt. Ab uns zu kommen Experten zu Wort. Das Gesprächsformat ist zum Zuhören sehr angenehm – wie wenn man zwei Freunden beim Plaudern im Café zuhören würde.

Sprache: Deutsch. Zur Website.

JUMP with Traveling Jackie Podcast

Sie nennt sich Traveling Jackie und sie will eines: Dass du dich traust und ins Ungewisse springst. Nämlich ins Reiseleben. Sie liebt Abenteuer und Action, reist selbstständig um die Welt und holt vor Ort spannende Leute vors Mikro.

Sprache: Englisch. Zur Website.

Du hörst einen tollen Reise-Podcast, der hier nicht aufgelistet wurde? Ab damit in die Kommentarspalte!

(G. Alvarez-Hummel)