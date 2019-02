Diese 10 irren Dinge sollten mit in den Flieger!

Umfrage War es Ihnen schon möglich trotz verbotener Gegenstände eine Sicherheitskontrolle am Flughafen unbehelligt zu passieren? Ja, das ist mir auch schon passiert, allerdings unabsichtlich.

Ja, regelmässig und mit voller Absicht.

Nein, ich wurde erwischt.

Nein, ich fliege nicht.

Es passiert den Besten unter uns, dass wir mal eine Wasserflasche oder Nagelschere im Handgepäck vergessen, wenn wir uns zur Sicherheitskontrolle an Flughäfen begeben. Aber eine Schlange oder einen Eispickel hat man eigentlich nicht aus Versehen mit dabei! Die US-Transportsicherheitsbehörde (TSA) hat auf ihrem Youtube-Kanal eine Liste veröffentlicht mit den zehn ungewöhnlichsten (was für ein Understatement!) Gegenständen, die Passagiere im vergangenen Jahr an US-Flughäfen mitnehmen wollten. Auch die Kommentare zum Video sind überraschend: Den US-Behörden hätte man nicht so viel Humor zugetraut.

(hüt)