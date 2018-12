Was Schweizer im Hotel mitgehen lassen

Sie stehlen Kugelschreiber, Kaffeekapseln, Handtücher, ja nicht einmal vor der Bibel schrecken sie zurück. Herr und Frau Schweizer schlafen nicht nur in Hotels, sie bedienen sich dort auch gern. Die Buchungsplattform Ebookers hat in einer Umfrage 1000 mehr oder weniger reisende Menschen zu ihren Gewohnheiten befragt. Und es sieht so aus, als würde das Stehlen von Hotelgegenständen quasi dazugehören.

Mehr als die Hälfte gab an, auf der letzten oder vergangenen Reisen Wellnessprodukte oder Kugelschreiber entwendet zu haben. Diese beiden Dinge führen die Liste der meistgestohlenen Sachen an, die Schweizerinnen und Schweizer mitgehen lassen. In der Bildstrecke gibts die gesamte «Hitliste» – mit einigen Überraschungen.

(hum)