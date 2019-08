Diese Jurten befinden sich in der Schweiz

Die Schweiz, ein Jurten-Land? Die Nomaden-Zelte scheinen recht beliebt zu sein, bei Besitzern wie Besuchern. 21 Stück stehen allein auf der Plattform Airbnb schweizweit zur Verfügung, und die Bewertungen sind allesamt äusserst positiv. Vor allem Familien mit Kindern und Paare auf der Suche nach etwas Ruhe finden mit den Jurten eine aussergewöhnliche Ferienunterkunft, die man nicht so schnell vergisst.

Umfrage Würdest du mal in einer Jurte Ferien machen? Ja klar!

Hab ich schon!

Eher nicht

Mongolische Jurte

Das Wort Jurte stammt von yurt, was so viel heisst wie Heim. Noch heute leben in der Mongolei und in Kasachstan viele Menschen in Jurten. Die Zelte bestehen aus einem Holzgerüst, das mit Filz und Fellen überzogen wird - und sie können innerhalb kürzester Zeit auf- und abgebaut werden.

Die meisten Jurten sind übrigens ganzjährig bewohn- und buchbar. Geheizt wird mit Holz. In der Bildstrecke findest du Jurten in der ganzen Schweiz: von den Bergen bis zum Zürichsee.

(hum)