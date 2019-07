Ein Kunst-Rundgang in der eigenen Stadt

Wieso ist der Alfred-Escher-Brunnen am Hauptbahnhof nicht «nur ein Brunnen», sondern ein Denkmal? Ist es in Max Bills Sinn, dass die Zürcher ihren Zmittag auf seiner Skulptur essen? Erfahre mehr im Video und imponiere deinen Freunden mit ein paar Fun Facts, wenn ihr das nächste Mal an den Kunstwerken vorbeikommt!

(hüt)