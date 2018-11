Japans Touri-Hotspots und die Alternativen

Welche Art von Tourist bist du? Eher Typ Nummer eins, stets vorbereitet und informiert? Du weisst, wos langgeht, was auf welchem Lampion steht und welche Gottheit hier verehrt wird? Das hat viele Vorteile und ist zudem sehr effizient!

Ronja Sakata (40), geborene Müller, ist studierte Lebensmittelingenieurin. Vor über 17 Jahren reiste sie für ein Praktikum erstmals nach Japan. Dort verliebte sie sich nicht nur in das Land, sondern auch in ihren jetzigen Mann, dem sie den klingenden Nachnamen zu verdanken hat. Sakata spricht fliessend Japanisch und bietet online einen Gratis-Japanischkurs an. Weiteres Insiderwissen gibt sie an ihrem sogenannten Japanspaziergang weiter. Infos: Ronjasakata.com

Ich gehöre definitiv zur Kategorie Nummer zwei: Einfach mal hingehen und mich verzaubern lassen von der Atmosphäre und der Schönheit eines Ortes. Sobald mich etwas interessiert oder mir ins Auge sticht, frage ich nach, was es zu bedeuten hat. Am coolsten ist es, mit Einheimischen unterwegs zu sein, aber du wirst staunen, wie wenig sie über ihre eigenen Top-Sehenswürdigkeiten wissen. So ist es immerhin für alle interessant, die Hintergründe kennenzulernen.

Anstrengend, aber lohnenswert

Zum Kaminarimon erfährst du im Video einige Fakten ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn das ganze Areal des Sensōji-Tempels ist riesig. Es wird sofort ruhiger, wenn du zum (nicht so berühmten) Shinto-Schrein hinüberschlenderst, denn das Kaminarimon gehört zu den zehn beliebtesten Touristenattraktionen in ganz Japan.

Berühmte Sehenswürdigkeiten wie der goldene Tempel, der Kiyomizudera oder das grosse Tor in Miyajima selber gesehen zu haben, möchte ich nicht missen, denn ihr Zauber ist nicht von der Hand zu weisen. Ich empfehle dir aber nur hinzugehen, wenn du dich ins Getümmel stürzen magst. Die Magie und Mystik und somit die schönsten Erlebnisse habe ich alle in unbekannten Tempeln und Schreinen erlebt. Deshalb empfehle ich dir von Herzen, dass du dich auch an die unbekannten Orte Japans wagst, ob zufällig oder geplant.