Das Insta-tauglichste Viertel von Miami

Probier ein kühles Bier in der Mini-Brauerei J. Wakefield , während im Hintergrund amerikanische Rockmusik läuft. Merengue, Bachata, Salsa und Reggaeton hörst du in Miami ohnehin schon zur Genüge.Restaurant Coyo Taco , mexikanische Küche: Leckere Tacos, Empanadas und Cocktails. Rubell Family Collection : Beeindruckende Kunstsammlung in einem ehemaligen Lagerhaus der US-Zollfahndung.Zu empfehlen sind die Touren von Urban Adventures . Die Guides kennen die Wynwood-Szene gut und wissen viele interessante Details über die Entwicklung des Viertels zu berichten. Besuch in Brauereien, Galerien und Bars ebenfalls möglich.