Mit dem Helikopter durch die tropischen Berge

Die Airline AirAustral fliegt in 11 Stunden vom Flughafen Paris Charles de Gaulles nach La Réunion. Auf Paris gelangt man mit der Airline Swiss in rund einer Stunde.Die Jahreszeiten auf La Réunion sind unseren entgegengesetzt: Der Winter dauert dort von Mai bis Oktober. Wer das sonnige und warem La Réunion sehen will, sollte deswegen von November bis April auf die Insel reisen.Für Schweizer Staatsbürger oder Personen aus europäischen Ländern ist kein Visum nötig. Es reicht, eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Pass dabei zu haben.Diese Reise wurde ermöglicht durch das Fremdenverkehrsamt der Insel La Réunion. Die Redaktion von 20 Minuten ist auch bei der Berichterstattung zu Pressereisen unabhängig und bestimmt den Inhalt eigenständig. Aus Transparenzgründen weisen wir ausdrücklich darauf hin, welche Organisation die Reise ermöglichte. Weiter Informationen über die Insel finden sie auf: insel-la-reunion.com