Machu Picchu auf eigene Faust

Dieser Beitrag ist für all jene, die nicht den Zug zum Machu Picchu nehmen, sondern sich den Ruinen-Besuch erarbeiten wollen. Für jene, die lieber individuell unterwegs sind und vielleicht nicht das grosse Geld haben. Und zum Schluss gibts noch ein paar aktuelle Tipps und Tricks für sämtliche Machu-Picchu-Besucher, die sich das Leben dort oben ein wenig leichter machen wollen.

Die Wanderung wurde von Refugios Salkantay unterstützt.

Der Inka-Trail zum Machu Picchu ist bereits seit Jahren hoffnungslos überlaufen. Der Weg ist nur mit Guide machbar und die Touren sind oft schon Monate im Voraus ausgebucht. Hinzu kommt der hohe Preis und die oft lächerlich luxuriösen Angebote, für deren Besucher Stühle und gedeckte Tische den Weg entlang getragen werden.

Möglichkeiten

Zum Glück gibt es noch einen alternativen Inka-Weg. Namentlich: der Trek über den Salkantay-Pass. Dieser ist ohne Guide möglich, wenn man denn möchte. Andere Möglichkeiten sind: sich einer Tour anzuschliessen oder individuell zu gehen und bei lokalen Anbietern zu übernachten und zu essen, um sich das Zusatzgepäck von Zelt, Schlafsack und Nahrung zu sparen.

Letzteres ist etwa mit Refugios Salkantay möglich, dem einzigen Zusammenschluss von lokalen Familien, die Kost und Logie auf dem Salkantay-Trail anbieten. Im Gegensatz zu den grossen Touranbietern lassen sie einen individuell wandern.

Vorbereitung

Die beste Saison für diesen Trek (und Machu Picchu im Allgemeinen) ist April bis September. Das ist der trockene Winter und somit ist die Chance auf Sonnenschein grösser. Schnee ist möglich, aber nur auf dem Pass. Machu Picchu selbst befindet sich lediglich auf 2400 Metern Höhe. Im Sommer regnet es oft stark.

Körperliche Fitness: Vorheriges Akklimatisieren ist sehr wichtig. Es wird empfohlen, vor dem Trek mindestens drei Nächte in Cusco (3600 M. ü. M.) zu verbringen und während dieser Zeit einige leichtere Wanderungen in der Nähe zu machen. Generell sollte man fit sein, jedoch sieht man auf der Strecke definitiv Jung und Alt unterschiedlicher Fitness-Levels.

Mitnehmen

Wanderstöcke: Sie sind ein absolutes Muss. Und zwar nicht zum Hochwandern, sondern für den Abstieg von insgesamt über 2000 Höhenmetern. Die Knie werden trotzdem schmerzen.

Wasserflasche & Tabletten: Man muss sein Wasser nicht den ganzen Weg mitschleppen. Auf den höheren Passagen lässt sich das Wasser mit Aufbereitungstabletten gut trinken. Zu finden sind die Tabletten in den Trekkingshops Cuscos problemlos.

Kleidung für Kalt und Heiss: Der Salkantay-Pass liegt auf 4600 Metern Höhe, wo im peruanischen Winter oft Schnee liegt. Die Nächte dort oben sind eisig kalt. Danach steigt man direkt ab auf etwa 2800 Meter, wo es feucht und heiss werden kann. Kleidung sollte also für jedes Wetter und Klima dabei sein.

Route & Dauer

Der Salkantay-Trek beginnt in einem kleinen Dorf mit dem Namen Mollepata. Wer komplett individuell wandert, wird mit den Bus hierher kommen. Wer einen Anbieter oder Refugios Salkantay wählt, wird in Cusco abgeholt werden.

Der erste Stop ist Soraypampa (3800 M.ü.M.), von wo aus der bekannte Humantay-See besucht wird. Ein steiler Aufstieg, der dazu dient, den Körper an die Höhe zu gewöhnen. Hier verbringen die meisten Salkantay-Trekker die erste Nacht.

Der zweite Tag ist der grosse Tag des Aufstiegs auf den Salkantay-Pass auf 4600 Metern. Wer denkt, dass das Schwierigste dort oben überstanden ist, der unterschätzt den folgenden Abstieg in den Dschungel nach Chalway auf nicht einmal 3000 Metern Höhe. Entweder man übernachtet hier oder ein Stück weiter in den Kaffeeplantagen. Wer bei den Familien von Refugios Salkantay übernachtet, wird dazu noch eine Tour auf der kleinen Plantage erhalten.

Tag drei beginnt mit einem etwa zweistündigen Aufstieg und endet bei den Ruinen von Llactapata. Sie sind zwar nicht besonders aussergewöhnlich, aber die Aussicht wird wohl niemanden kalt lassen. Denn hier sieht man Machu Picchu zum ersten Mal – aber von der anderen Seite des Tales aus. Hier oben befindet sich eine kleine Lodge, in der man schlafen oder campen kann. Der Morgen danach, mit Machu Picchu in der aufgehenden Sonne, ist schlicht surreal.

Am vierten Tag geht es zuerst hinunter ins Tal zur Hidroelectrica. Von hier aus werden Sparfüchse auf dem Rückweg nach Cusco einen Minibus nehmen. Dafür sollten sie sechs Stunden einplanen. Aber zuerst gehts hoch: entlang der Zugschienen nach Aguas Calientes. Hier verbringt man die vierte Nacht.

Der grosse Tag ist der fünfte! Der Bus von Aguas Calientes hoch zu den Ruinen kostet 12 Dollar pro Weg, aber man kann auch die Stufen nehmen, was ungefähr eine Stunde dauert.

Tipps für den Machu-Picchu-Besuch

Vor- oder Nachmittag: Seit einiger Zeit kann man nur noch Vormittags- und Nachmittags-Tickets für den Machu-Picchu-Besuch (am einfachsten bereits in Cusco oder online) kaufen. Dafür lassen die Verantwortlichen nun fast das Doppelte an Menschen zur Ruinenstätte. Den Massen zu entkommen ist fast unmöglich, aber wer schöne Momente alleine verbringen will, kann sich geschickt anstellen. Entweder man macht sich morgens sehr früh auf oder man bleibt länger als alle anderen. Gerade am späten Nachmittag (um 17 Uhr wird geschlossen) sind nicht mehr viele Menschen anzutreffen. Wer übrigens das Vormittagsticket hat, wird nicht kontrolliert, wenn er länger bleibt. Aber Achtung: Es gibt keine Toiletten auf dem Gelände.

Guide: Es steht zwar überall, dass Guides für den Besuch Pflicht sind, aber vor Ort kontrolliert das niemand. Trotzdem macht es Sinn, sich einer Gruppe vor Ort anzuschliessen, um mehr über die besonderen Ruinen zu erfahren.

Obacht: Leider kann man sich nicht mehr frei auf dem Gelände bewegen, sondern nur noch in eine Richtung. Wer scharf ist auf das klassische Machu-Picchu-Motiv, sollte das Foto am Anfang machen, denn sobald man unten bei den Häusern ist, kann man nicht mehr zurück. Und viele Mitarbeiter mit lauten Trillerpfeifen lassen es einen spüren, wenn man es doch versucht.