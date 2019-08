Muscheln kochen ist einfacher als du denkst

Während sich Muschen in vielen Teilen Europas grosser Beliebtheit erfreuen, sind die Nordiren den Meeresfrüchten gegenüber eher skeptisch. Man findet sie kaum auf Menükarten, sie gelten als dreckig und Arme-Leute-Essen. Wer etwas auf sich hält, isst lieber ein teures Stück Fleisch.

Umfrage Wie oft isst du Muscheln? Regelmässig, auch in der Schweiz.

Nur, wenn ich irgendwo am Meer bin und die Muscheln frisch sind.

Gar nicht.

Die Mourne Seafood Cookery School in der Hafenstadt Kilkeel will das mit ihren Kochkursen ändern und ein Bewusstsein für die vielen verschiedenen Arten von Fisch und Meeresfrüchten schaffen. Mit frischen, lokalen Muscheln, die am Morgen angeliefert wurden, zeigt der Koch Roger Moynihan im Video die Zubereitung in drei Minuten.

(hüt)