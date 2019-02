Plötzlich Prinzessin in Rajasthan

Die Wintersaison, also von Oktober bis März, eignet sich am besten für einen Trip nach Rajasthan, da es ab April bis zu 49°C heiss werden kann und ab Ende Juni der Monsunregen einsetzt.Reisende ab Zürich können Rajasthan mit Oman Air über Muskat (mit Ankunft in Delhi oder Jaipur) erreichen.Schweizer Staatsangehörige benötigen einen gültigen Reisepass sowie ein E-Tourist-Visa , das bis spätestens 4 Tage vor dem Ankunftsdatum eingeholt werden muss.Diese Reise erfolgte auf Einladung von Travelhouse/Hotelplan Suisse.