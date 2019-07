So beladen Sie Ihr Auto optimal für die Ferien

Für viele Familien geht es bald mit dem Auto in die Sommerferien. Denn mit Kindern braucht man meist besonders viel Gepäck. Im Auto löst sich dieses Problem am unkompliziertesten: einfach alles rein und los gehts! Doch wer schon einmal einen Wagen für die Ferien beladen musste, weiss: So leicht ist es meistens nicht. Der Mietwagenexperte Sunny Cars hat neun Tipps für das perfekte Kofferraum-Tetris zusammengestellt. (Bild: Adobe Stock)