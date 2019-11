Touristen wollen weniger Schaden anrichten

Umfrage Langsam unterwegs sein, vor Ort keinen Schaden anrichten, mit der Familie verreisen. Willst du in Zukunft auch bewusster Reisen? Ja, das sagt mir zu!

Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Gute Inputs!

Nein. Ich werde mein Reiseverhalten nicht ändern.

Der westliche Tourist von heute kann so ziemlich alles tun, was ihm beliebt. Interessanterweise zeigt der Trend in Sachen Reisen langsam wieder in Richtung Langsamkeit und Bewusstsein. In der Welt herumjetten war gestern. Morgen ist man wieder gemütlich unterwegs, der Weg ist das Ziel. Das zumindest will die Umfrage der Buchungsplattform Booking.com vorhersagen. Die acht Reisetrends 2020 findest du in der Bildstrecke.

