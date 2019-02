Wenn sich Tempo 40 doppelt so schnell anfühlt

Der Wintersportort Leysin in den Waadtländer Alpen hat etwas, was der Rest der Schweiz nicht hat: einen Tobogganing-Park. Tobo, was? Dieses Wort schafft es in der Deutschschweiz wohl selten auf ein Voci-Kärtchen. «Toboggan» bedeutet Rutschbahn auf Französisch.

Umfrage Was machst du in den Bergen am liebsten? Skifahren/Snowboarden

Schlitteln

Snowtuben

Après-Ski!

Wandern/Spazieren

Beim ersten Anblick lässt einen der Park jedoch eher ans Bobfahren denken, und dies ist nicht weit hergeholt. Der Schöpfer der Rutschbahnen ist nämlich kein Geringerer als Silvio Giobellina, Schweizer Olympiamedaillengewinner und Weltmeister im Bobfahren. Er und sein Team konzipieren und bauen in Leysin jedes Jahr aufs Neue einzigartige Snowtubing-Pisten – oder eben Toboggans.

Looping und Luftkissensprung

Nach einer Einführung und dem Vertrautmachen mit den Sicherheitsregeln geht es ab auf das Förderband, das einen zu den acht verschiedenen Rutschbahnen führt. In den Reifen setzen, Beine kreuzen und anwinkeln, Hände an die Griffe und los.

Nach der Fahrt auf der Nummer eins bekommt man eine Vorstellung davon, welches Tempo auf den anderen, noch steileren Bahnen erreicht wird. Nachgefragt beim Rutschbahn-Team folgt dann die Ernüchterung: Etwa 40 km/h sind es. Die haben sich definitiv noch nie so schnell angefühlt. Persönlicher Favorit war die Fahrt durch ein mit bunten Lichtern ausgestatteter Tunnel, auf den eine 360-Grad-Kurve folgt.



Einblick in den Tobogganing-Park Leysin. (Video: Waadt Tourismus)

Wer es ein wenig verrückter mag, wagt sich an den Schanzensprung in ein grosses Luftkissen oder auf die Looping-Bahn. Weil Adrenalin hungrig macht, bietet sich im Anschluss das Village des Neiges an, um in einem Iglu ein leckeres Fondue zu schlemmen.

Klein, aber fein

Snowtubing ist, wie Skifahren, ein Risikosport, heisst es im Tobogganing-Flyer. Wer sich auf Ski oder Snowboard noch nicht ganz so sicher fühlt, ist in Leysin jedoch gut aufgehoben. Die Pisten des kleinen, aber feinen Gebiets sind nicht zu anspruchsvoll und bieten dennoch Abwechslung.

Wer auf das Fahren lieber ganz verzichten und einfach die Aussicht auf der Berneuse (2048 m) geniessen möchte, sollte dem alpinen Drehrestaurant Kuklos einen Besuch abstatten. Bei guter Sicht ziehen unter anderem der Genfersee und das Matterhorn an einem vorbei. Nebst wunderschönem Bergpanorama kommt der Gast in den Genuss eines leckeren Mittagessens und dem Aigle des Murailles, auch als «Eidechsli-Wii» bekannt, dem Aushängeschild der Waadtländer Weine.

Diese Reise fand auf Einladung von Waadt Genferseegebiet statt.