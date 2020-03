Jungbrunnen Pantelleria

Gleich mal vorneweg: Sollten Sie die Anreise nach Pantelleria per Autofähre von Trapani aus planen – das dauert etwa sieben Stunden, lassen Sie Ihren SUV zu Hause. Die Strassen auf der 110 Kilometer von Sizilien und 70 Kilometer von Tunesien entfernten Vulkaninsel sind so eng und steil, dass man nur mit einem kleinen Auto durchkommt. Wir empfehlen an dieser Stelle darum, einen Fiat Panda zu mieten und so gleich nach Ankunft voll in die Italianità einzutauchen.

Beste Reisezeit

Von Juni bis Mitte bzw. Ende September.



Anreise

Flüge von Zürich nach Palermo gibt es mit der



Unterstützung

Diese Reise wurde von Antonio und José Rallo, die das Weingut der Familie Donnafugata führen, ermöglicht. Von Juni bis Mitte bzw. Ende September.Flüge von Zürich nach Palermo gibt es mit der Swiss ganzjährig, jeweils am Freitag und Samstag. Per Flugzeug ist Pantelleria am besten mit der Jet-Linie Flex Flight zu erreichen, im Winter sind die Direktflüge allerdings eingestellt. Eine andere Möglichkeit zur Anreise ist per Fähre und Tragflächenboot.Diese Reise wurde von Antonio und José Rallo, die das Weingut der Familie Donnafugata führen, ermöglicht.

Tochter der Winde anfliegen

Falls Sie sich aber für eine Flugreise entscheiden, stellen Sie sich auf einen teilweise holprigen Anflug ein. Nicht umsonst gelten Piloten, die Pantelleria anfliegen, als die Bestausgebildetsten überhaupt, weil das Wetter auf der Mittelmeerinsel vom Wind dominiert wird. Nicht weiter verwunderlich also, dass Pantelleria darum von den Arabern «Tochter der Winde» genannt wurde. So stürmisch die Winde, so wechselhaft ist das Wetter auf Pantelleria: Mal streichelt einem der Wind in einem zärtlichen Hauch über die Wange, um sich dann urplötzlich in eine heftige Sturmböe zu verwandeln, und danach scheint die Sonne, als ob nichts gewesen sein.

Das könnte wohl einer der Gründe sein, weshalb Pantelleria noch nicht so vom Tourismus erschlossen worden ist. Weshalb es tendenziell eher wenige Hotels auf der Vulkaninsel gibt. Darunter das Dream Hotel Pantelleria, das wir wärmstens empfehlen können. Nicht nur wegen des einzigartigen Blicks auf die stets in Bewegung scheinende See, sondern wegen auch der für die Insel typischen Architektur: Sämtliche Unterkünfte wurden wie die überall auf Pantelleria zu sehenden Dammusi – die typische traditionelle mit maltesischen Einflüssen erbaute Hausform der Insel – gestaltet. Wers lieber privat mag, kann sich sein eigenes Dammuso mieten.

DIY-Fango und wie Armani essen

Ein Must auf Pantelleria sind DIY-Fango-Packungen am Lago di Venere – sich also am ganzen Körper mit dem dort vorhandenen schwefelhaltigen Mineralschlamm einzureiben. Das soll heilend wirken. Wie das geht, haben uns die Schauspieler Tilda Swinton und Matthias Schoenaerts in «A Bigger Splash» gezeigt. Ebenfalls nicht entgehen lassen sollte man sich einen Gourmet-Besuch im Il Pirincipe et il Pirata, der wohl beliebtesten Osteria der Insel. Und dem Lieblingslokal von Modedesigner Giorigio Armani, der auf Pantelleria ein Feriengut sein Eigen nennt. Logisch hat Signore Armani in diesem Restaurant seinen eigenen Tisch und soll dort – pssst! – jeweils ab 18.30 Uhr dinieren gehen.

Weintourismus mal anders

Obwohl es im Sommer auf der Vulkaninsel schon mal 50 Grad heiss werden kann, lohnt es sich, den Pantelleria-Trip auf Juni zu legen. Oder Ende September. Dann öffnet das Weingut Donnafugata seine dortige, bei Khamma gelegene Cantina, die von der Winzerfamilie Rallo geführt wird. Dort wird die Rebsorte Zibibbo (Moscato d'Alessandria) nach der seltenen und in das Unesco-Weltkulturerbe aufgenommenen Alberello-Methode angebaut, womit unter anderem Süsswein, auch Passitowein genannt, produziert wird. Genauer: Nach der Ernte Mitte September werden die Muskateller-Trauben auf Gittern in Wind und Sonne getrocknet, wodurch sie ganz andere Aromen entwickeln als im Ofen wie uns Baldo Palermo, Sprecher des Weinguts, erklärt.

Aus den verwelkten Trauben (es braucht circa vier Kilo Zibibbo-Trauben dafür) entsteht dann der dunkel wie Honig leuchtende Ben Ryé – eines der Spitzenprodukte von Donnafugata und wohl einer der besten Süssweine ever, wie wir finden.