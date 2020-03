Wo man in Palermo am besten schlemmt

Umfrage Warst du schon mal in Palermo? Certo!

An Palermos Märkten und Essensständen kann man sich von frühmorgens bis spätnachts den Bauch mit den leckersten Häppchen vollschlagen. Uns hat es zum Beispiel an den Mercato della Vucciria verschlagen, wo vor allem Fisch- und Fleischgerichte angeboten werden. Ein Must-eat in Sizilien sind Cannoli – eine frittierte Teigrolle mit cremig-süssem Ricotta gefüllt, die bestenfalls Vanille, Kakao, Schokoladenstückchen oder kandierte Früchte enthält. Wo es die besten gibt, verraten wir im Video.