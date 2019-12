Noch keine Ahnung, wohin du 2020 reisen sollst?

Dir steht die Welt offen und du kannst dich einfach nicht entscheiden, wohin dich deine nächste Reise führen soll? Vielleicht hilft eines dieser Gedankenspiele.

Umfrage Weisst du schon, wo du im nächsten Jahr deine langen Ferien verbringst? Ja, schon lange gebucht!

Ich verbringe meine Ferien daheim.

Ich habe ein paar Destinationen zur Auswahl, mich aber noch entschieden.

Keine Ahnung!

Der Weg ist das Ziel

Anstatt dich zu fragen, wohin du reisen möchtest, könntest du dich auch fragen: Wie will ich reisen? Es muss ja – gerade in Zeiten der Flugscham – nicht immer das Flugzeug sein, das einen direkt an der Destination ablädt. Wie wäre es mit einer ausgedehnten Zugreise? Oder mit einer mehrtägigen Wanderung in den Alpen?

Das Leben ist kurz

Stelle dir die fatalistische Frage: Was, wenn die nächste Reise die letzte wäre, die ich in meinem Leben tun werde? Was würdest du auf jeden Fall noch sehen wollen, bevor ein weltweites Reiseverbot ausgesprochen würde oder du ins Gras beisst? Diese eine Destination, die dir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist: Dort gehst du hin.

Lass das Schicksal entscheiden

Du schwankst zwischen einer Hand voll Destinationen und kannst dich beim besten Willen nicht entscheiden? Oder du und deine Partnerin sind unterschiedlicher Meinung und ihr kommt nicht auf einen grünen Zweig? Macht Lose und lasst den Zufall entscheiden! Bist du abenteuerlustig genug?

Aktivitäten und Events

Du liebst Yoga? Such dir ein passendes Yoga-Retreat irgendwo auf der Welt! Deine Ferien finden zeitgleich mit dem Karneval in Rio statt? Ab nach Rio! Du liebst Jazz? Geh an ein Jazzfestival in den USA! River-Rafting? Google nach dem wildesten Fluss jedes Kontinents!

Frag Onkel Google

Geh auf Google Flights, gib Startflughafen und Reisedaten ein, aber keine Destination. Dann gib im Regler an, was deine Budgetgrenze ist. So kommst du bestimmt auf Ideen, die dir von selbst nie gekommen wären.

Kreiere ein Motto

Du könntest auch gleich mehrere deiner nächsten Reisen planen, indem du ihnen einen roten Faden gibst. Vielleicht den grössten Nationalpark auf jedem Kontinent besuchen? Oder mit einem Menschen auf jedem Kontinent knutschen? In jedem Weltmeer baden? Die fünf am häufigsten gesprochenen Sprachen lernen? Die Motto-Möglichkeiten sind unendlich.

(hum)