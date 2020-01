Sportgeräte für zu Hause boomen

Bei Schweizer Händlern läuft das Geschäft mit dem Sport in der Stube rund. Gefragt sind insbesondere interaktive Rollentrainer für Velos, die sich an virtuelle Plattformen wie Zwift anschliessen lassen. «Es ist ganz klar ein Trend zu Smarttrainern zu erkennen», sagt Daniel Rei, Sprecher des Onlinehändlers Brack zur «SonntagsZeitung». Das Wachstum 2019 zum Vorjahr liege bei fast 90 Prozent.

Konkurrent Microspot spricht sogar von einer Vervierfachung des Umsatzes mit solchen Geräten. Im laufenden Jahr will die Coop-Tochter das Sortiment ausbauen.

Auch Digitec sieht ein deutliches Wachstum und verkauft jährlich mehrere Tausend Rollentrainer, der grösste Teil davon ist interaktiv. Daneben gewinnen preiswertere Varianten für das Training zu Hause an Beliebtheit. Smartphone-Apps mit Übungsanleitungen und individuellem Fitness-Programm sind beliebt. Auch der Verkauf von Kleingeräten wie Hanteln, Gymnastikbändern und so genannte Kettlebells, mit denen ganze Muskelgruppen trainiert werden können, zieht an.

