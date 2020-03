21 Dinge, die du in der Isolierung tun kannst

Viele Arbeitnehmer sind derzeit entweder im Homeoffice oder aber in den Zwangsferien, da ihre Geschäfte schliessen mussten. Schulpflichtige und Studierende sind zu Hause, und wer sich krank fühlt, der begibt sich hoffentlich in Selbstquarantäne.

Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Wir zeigen Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Aber was soll man machen, wenn alles zu ist und man möglichst wenig nach draussen gehen soll? Wir haben für dich 21 Ideen gesammelt, wie du dich in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen kannst – ohne Ansteckungsrisiko. Die Tipps findest du in der Bildstrecke.

(mst)