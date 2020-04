27 Dinge, die du in einer Minute erledigen kannst

Chaos und Zeit stehen nicht proportional zueinander: Es dauert nur wenige Sekunden, ein grosses Chaos anzurichten – und manchmal Stunden, um alles wieder zu beseitigen. Manchmal häuft sich das Chaos aber auch einfach nach und nach an und wenn man es dann merkt, dann wirkt es plötzlich kaum noch zu bewältigen.

Dabei könnten wir uns viel Arbeit sparen, wenn wir uns an ein einfaches Prinzip halten würden: «Wenn es weniger als eine Minute dauert, dann mach es sofort.» Grosses Puff entsteht bei uns zu Hause nämlich auch dann, wenn mehrere kleinere Arbeiten konsequent ignoriert werden.

In der Bildstrecke seht ihr 27 Dinge, die ihr in weniger als einer Minute erledigen und putzen könnt – und die den Arbeitsaufwand beim wöchentlichen Putztag massiv reduzieren können. Ausserdem sieht deine Wohnung so immer ein bisschen aufgeräumter aus.

(mst)