Einrichten auf Esoterisch

Eine leere Wohnung bietet viel Raum für Kreativität. Doch das kann manche schnell mal überfordern. Also suchen sie Rat in Möbelhäusern, in Wohnmagazinen oder bei der besten Freundin. Oder richten sich nach ihrem Enneagram ein.

Enneagram ist eine spirituell angehauchte Möglichkeit, seine Persönlichkeit einzuschätzen. Für manche einfach nur esoterischer Schnickschnack, für andere eine wichtige Orientierungshilfe für die verschiedensten Lebensbereiche. So auch in Sachen Einrichtung. Zu diesem Zweck muss man aber erst mal seinen Persönlichkeitstyp mit einem Test bestimmen. Wie sich die neun verschiedenen Typen einrichten, sehen Sie in der Bildstrecke.



