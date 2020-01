Elf Dinge, die du in einer neuen Wohnung brauchst

Ein neuer Start in einer neuen Wohnung ist etwas Schönes. Erfahrene Zügler haben wohl schon eine «Wichtiges»-Zügelkiste, in der sich zum Beispiel WC-Papier befindet – und all die anderen Dinge, die man braucht, um die ersten 24 Stunden zwischen Zügelkisten zu überleben.

Umfrage Was hat dir in deiner neuen Wohnung gefehlt? Ich bin noch nie umgezogen.

Nichts, ich habe alles mitgezügelt.

(Dusch-)Vorhänge.

Eine Werkzeugkiste.

Ein Teppich.

Eine White Noise Maschine.

Essen!

Abfallsäcke und-eimer.

Etwas anderes.

Daneben gibt es aber auch noch Dinge, die oft nicht gezügelt werden – oder die du schlicht nicht besitzt, entweder, weil du sie in deiner alten Wohnung nicht benutzt hast oder weil du aus deinem Elternhaus oder eine WG ausziehst und nicht alles mitnehmen konntest.

Wir haben euch gefragt, was ihr in neuen Wohnungen am meisten vermisst habt, was ihr euch als Erstes gekauft habt oder welche Investition sich am meisten gelohnt hat. In der Bildstrecke findet ihr die häufigsten Antworten.

(mst)