Endlich Zeit für einen richtigen Frühlingsputz

Putzen finden die meisten Menschen langweilig, zeitraubend und anstrengend. Trotzdem ist die Schrubberei halt ab und zu auch nötig. Und das wird niemals deutlicher als jetzt, wo die Frühlingssonne erbarmungslos durch die dreckigen Fensterscheiben auf die staubigen Möbel scheint – und du womöglich auch noch den ganzen Tag zu Hause im Homeoffice verbringst.

Umfrage Machst du einen Frühlingsputz? Ja, mache ich jedes Jahr.

Ja, aber nur, weil ich gerade so viel Zeit habe und mir langweilig ist.

Nein, bei mir ist es mit regelmässigem Putzen getan.

Nein, Sauberkeit ist mir nicht so wichtig.

Weiss noch nicht.

Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Wir zeigen Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Aber mit ein bisschen Staubsaugen ist es leider nicht getan. Jetzt geht es darum, mal richtig gründlich «ad Seck» zu gehen. Wann waren deine Vorhänge das letzte Mal in der Wäsche? Was ist mit den Fugen in der Dusche? Setzen die schon bald Pilze an?

Damit es etwas leichter fällt: Wir haben für dich eine Checkliste erstellt. Also, klick dich durch die Bildstrecke und leg los. Viel Kraft! Haben wir etwas ausgelassen, was bei deinem Frühlingsputz unbedingt dazugehört? Lass es uns im Kommentarfeld wissen.





(mst)