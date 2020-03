Haus in Genf ist sechsmal teurer als in Langenthal

2,34 Millionen Franken: So viel blättert man in Herrliberg ZH durchschnittlich für eine Eigentumswohnung hin, wie die aktuelle Studie «Home Market Price Analysis» der Immobilienplattform Homegate zeigt. Aber es geht auch sehr viel günstiger.

Die Home Market Price Analysis ist eine jährlich erscheinende Analyse zur Entwicklung der effektiven Verkaufspreise von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Die Analyse deckt die vier Schweizer Regionen mit der höchsten Anzahl Eigenheimtransaktionen ab. Die Datenbasis bildet der Swiss Real Estate Data Pool (SRED). homegate.ch publiziert die Analyse in Zusammenarbeit mit dem Swiss Real Estate Institute der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

So bekommt man die günstigsten Eigentumswohnungen in der Region Bern für unter 200'000 Franken, also für gerade mal ein Zehntel. Richtig günstig ist es im bernischen Bannwald: Da gibt es für die 2,34 Millionen Franken der Herrliberger Wohnung gleich 13 Eigentumswohnungen.

Fischenthal vs. Küsnacht

Wer lieber ein Haus als eine Wohnung kaufen will, muss noch einiges tiefer in die Tasche greifen. Am teuersten ist es in der Stadt Genf. Da kostet ein Häuslein im Durchschnitt 3,57 Millionen Franken, sechsmal mehr als in Langenthal. Für diese Summe bekäme man in der Berner Gemeinde Schüpfen sozusagen ein ganzes Quartier mit zehn Häusern, denn hier liegt der Durchschnittspreis pro Einfamilienhaus bei gerade mal 0,38 Millionen Franken.

Wer trotzdem gern in Goldküstennähe wohnt, wird vielleicht in der Gemeinde Fischenthal fündig. Die liegt nur gerade 30 Autominuten vom rechten Zürichseeufer entfernt. Ein Einfamilienhaus kostet da durchschnittlich 0,67 Millionen Franken. Das ist ein Fünftel von dem, was man für ein Haus in Küsnacht bezahlen müsste.

Beträchtlicher Preisanstieg

Apropos Küsnacht: In allen einkommensstarken Gemeinden im Kanton Zürich sind die Preise für ein Eigenheim gestiegen. Im Vorjahr lag der Durchschnittspreis eines Hauses bei 2,05 Millionen Franken, zwölf Monate später legte er um 14 Prozent auf 2,38 Millionen Franken zu. Zum Vergleich: In der Region Bern stiegen die Einfamilienhauspreise im Mittel um 2 Prozent auf 770’000 Franken an.





(mst)