Ist das eine Salatschüssel oder ein CD-Player?

Die Häuser von Prominenten bieten einen interessanten Einblick in deren Privatleben. Sie zeigen aber auch, dass die Promis, wenn es um Dekoration und Design geht, manchmal einen ganz eigenen Geschmack haben. Ein solches Haus macht aktuell gerade auf Twitter die Runde: Es wird mit Computerspielen verglichen, mit einem Mixer oder auch mit einem Bürogebäude oder einem College-Campus.

Laut TMZ gehörte das Haus (607 Quadratmeter) bis 2014 Justin Bieber. Es hat sechs Schlafzimmer, sieben Bäder und eine Garage für bis zu sieben Autos. Warum er ausgezogen ist, wird bei einem Blick ins Innere schnell klar: Für einen Promi, der sich Privatsphäre wünscht, hat es im Haus einfach zu viele Glasfassaden.

Manche finden das Haus einfach nur fürchterlich hässlich – oder vermuten Amazon dahinter.

JUATIN BIEBER’S HOUSE....I HAVE NEVER SEEN A HOUSE UGLIER pic.twitter.com/zNz6ZIFQtI — izzy ʕ•̫͡•ʔ (@izzyhollandx) March 31, 2020

Justin Bieber's house looks like if Amazon made a community college pic.twitter.com/h7T4jo9Bg5 — public universal frenemy (@nuns_on_film) April 6, 2020

Gamer verbinden das Haus mit Strategiespielen und Sims.

How about heavily modded Sims 1 house pic.twitter.com/ElujOdESvD — Mic (@micnax_) April 6, 2020

Andere Twitter-User sehen in Justin Biebers ehemaligem Haus diverse Haushaltgeräte.

Why does Justin Bieber's new house look like a food processor? pic.twitter.com/yZ8IcylzWd — Soon-Tzu Speechley 孫子 (@speechleyish) April 6, 2020

How Justin Bieber’s house be looking like. pic.twitter.com/QyvzWGz4il — KurwaBóbr (@KurwaJuugn) April 6, 2020

i just realized what justin bieber’s house reminded me of pic.twitter.com/Rsuoj5sqEJ — n.b. (@noahbomb) April 6, 2020

Justin Bieber's house looks like a cd player from the '90s pic.twitter.com/OYDSax1C3Y — Zac LeMieux (@zac_lemieux) April 6, 2020

