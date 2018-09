Mit dieser Jacht ohne Benzin die Welt umrunden

Die Solar Impact Jacht wurde vom Schweizer Unternehmen Solar Impact entworfen und soll einst komplett ohne fossilen Treibstoff über die Weltmeere schippern können. Die Zielgruppe sind Millionäre: Auf dem 24 Meter langen Boot haben bis zu 10 Personen und eine kleine Crew komfortabel Platz.

Um die Welt ohne Benzin

Die Solar Impact ist etwas länger als ein Blauwal und hat genug Solarpanels verbaut, um einen kompletten Tennisplatz zu decken: Mehr als 260 Quadratmeter. Sie hat eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h (22 Knoten). Zusätzlich ist das Boot so konzipiert, dass es von einer einzelnen Person gesteuert werden könnte.

Entwickelt wurde die Jacht während fünf Jahren von einem Zürcher Unternehmen: der SolarImpact Yacht AG. Bisher gibt es keinen offiziellen Termin, an dem das Solar-Boot der Öffentlichkeit vorgestellt wird, auch der Preis ist noch nicht bekannt.

10-Stunden-Stromspeicher

Das Boot fährt mit Strom: Mit einem 800-kWh-Akku versprechen die Hersteller zehn Stunden freie Fahrt – natürlich mehr, wenn man die Batterie während des Tages mit Solarenergie auflädt. Stimmen die Wetterbedingungen, sollte das Boot so völlig ohne Tanken rund um die Erde kommen.

Aus Sicherheitsgründen gibt es an Bord natürlich noch zwei Dieselmotoren – falls es für die Solarpanels doch mal zu bewölkt oder stürmisch sein sollte. Erstmals vorgestellt wurde die Jacht mit einem 3-D-Modell Anfang September am Yachting Festival in Cannes in Südfrankreich.





