Gruselige Puppenhäuser für Horror-Fans

Juli Steel aus Texas ist keine typische Miniatur-Künstlerin. Sie baut zwar Puppenhäuser, aber mit einem Twist: Die Häuschen sehen alle aus, als kämen sie direkt aus einem Horrorfilm. Juli hat ein Herz für Unheimliches: «Ich liebe verlassene Häuser und die Geschichten und Legenden, die sich um viele davon ranken.»

«Ich habe eine Verbindung zu Dingen, die alt, kaputt, aussortiert oder vergessen sind. Ich mag Rost, alte Uhren und Puppen und alles, was aussieht, als könnte es eine Requisite in einem Horrorfilm sein.» sagt Juli gegenüber dem Vintage-Blog MessyNessy. «Ich mag aber auch Miniaturen sehr und so kam es zu den Creepy Dollhouses.»

Material auf Flohmärkten gesammelt

Einen Grossteil ihrer Freizeit verbringt Juli Steel auf Flohmärkten in der Umgebung und sucht nach Kleinigkeiten, die sie für die Puppenhäuser verwenden kann. «Wenn ich etwas finde, dann bin ich meistens sofort inspiriert. Ich habe gleich tausend Ideen, was ich damit machen könnte.» sagt Juli.

Und während viele Miniatur-Künstler viel Zeit damit verbringen, die perfekten (und meist sehr herzigen) Traumhäuser zu bauen, versucht Juli sie möglichst unheimlich und verstörend zu gestalten. Das ist aufwändiger als es auf den ersten Blick scheint: Der Zerfall in ihren Häusern ist alles andere als zufällig.

Ihre unheimlichen Kreationen zeigt sie unter @TwistedCopperForest auf Instagram. Wer seine Kinder nachhaltig verstören will (oder selbst auf unheimliche Sachen steht), der kann die Puppenhäuser bei Etsy bestellen.

