Zeig uns, wie dein Zuhause aussieht

In der Stadt oder auf dem Land. In der Wohngemeinschaft oder im Einfamilienhaus. Zu zweit oder allein – 20 Minuten möchte dich in deinen vier Wänden besuchen kommen. Zeig uns dein Zuhause und erzähl uns, warum du deine Wohnsituation so liebst. Welcher Gegenstand bedeutet dir besonders viel? Und wie sieht der Stuhl aus, der dir als Kleiderständer dient? Wo isst du Zmorge, wo lagerst du deine Getränke?

Melde dich bei uns mit dem untenstehenden Formular:

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.





(nzy)