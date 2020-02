Zeig uns das hässlichste Ding, das du besitzt

An manchen Dingen hängen wir, völlig egal, wie unglaublich hässlich sie sind! Am selbstgebastelten Tontopf, der das Kind in der zweiten Klasse gebrannt hat, oder vielleicht auch am fürchterlich geschmacklosen Nippes, den die Schwiegermutter zum letzten Weihnachtsessen mitgebracht hat.

Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Wir zeigen Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Vielleicht ist es bei dir auch ein Flohmarktfund, eine scheussliche Kommode oder ein grauenhaft gemusterter Sessel, von dem du dich aber einfach nicht trennen kannst. Wir wollen eure hässlichsten (Lieblings-)Stücke sehen! Zeig uns deine fragwürdigsten Besitztümer und schreib uns, warum du dich nicht von ihnen trennen kannst.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(mst)