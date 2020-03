Das Haus des «South Park»-Erfinders wird frei

Die filmischen Anfänge von Matt Stone und seinem Geschäftspartner Trey Parker waren 1996 noch etwas holprig. «Cannibal! The Musical», das Erstlingswerk der beiden Filmemacher, ein schräger Western in Splatter-Manier, war ein ziemlicher Flop – nicht nur an der Kinokasse. Matt Stone (48), studierter Mathematiker, liess sich aber nicht beirren und präsentierte nur ein Jahr später eine Trickfilmserie, die sein Leben verändert sollte.

1997 flimmerte die erste Folge von «South Park» über den Bildschirm – und brachte Matt Stone und seinem Co-Creator Trey Parker nicht nur den ersehnten Erfolg als Filmemacher, sondern auch richtig viel Geld. Das Vermögen der beiden wird laut Wealthygorilla.com auf jeweils rund 500 Millionen Franken geschätzt, damit gehören sie, knapp hinter «Simpsons»-Erfinder Matt Groening und Comedy-Grösse Jerry Seinfeld, zu den reichsten Comedians der USA.

Gewinn pro Jahr: 66'666 Franken

In diesem Kontext scheinen die vier Millionen Franken, die Matt Stone nun für sein Haus im kalifornischen Venice Beach veranschlagt, ein Klacks zu sein. Doch auch mit dieser Liegenschaft (270 Quadratmeter Wohnfläche, drei Schlaf- und Badezimmer, Jacuzzi und Palmen im Garten) macht Stone einen schönen Gewinn. 15 Jahre wohnte er in Venice Beach, in dieser Zeit steigerte sich der Wert um eine Million. Bedeutet: 66'666 Franken Gewinn pro Jahr.

Wie der Erfinder von «South Park» am Strand von Los Angeles hauste, siehst du in der Bildstrecke.