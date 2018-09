Der Tempel am Rande des Abgrunds

Am Rande einer 36 Meter hohen Klippe steht er mit Blick auf den Atlantischen Ozean: Der Mussenden Temple in der Nähe von Castlerock in Nordirland. Erbaut wurde er 1783 von Frederick Harvey, dem vierten Earl von Bristol.

Reisender und Kunstsammler

Harvey baute mehrere Anwesen in Downhill und Ballyscullion, die er dann mit Kunstgegenständen austattete, die er auf seinen Reisen erworben hatte. Sein Zuhause in Downhill beheimatete Werke von Rembrandt, Raffael, Tizian, Michaelangelo und Albrecht Dürer.

Besonders angetan hatte es ihm Italien. Die Legende besagt, dass Harvey auf einer seiner Reisen den Tempel der Göttin Vesta in Rom besuchte. Er war davon so hin und weg, dass er den Tempel kaufen, nach Nordirland transportieren und dort wieder aufbauen lassen wollte.

Diese Pläne durchkreuzte der Papst: Auf keinen Fall würde er den Abbau und Transport einer fast 2000 Jahre alten Gottesstätte gutheissen.

Tempel nachgebaut

Harvey kehrte darauf beleidigt nach Nordirland zurück und beauftragte seine Architekten, eine Kopie des Tempels zu zeichnen und am Rand der Klippe zu bauen. So nah am Abgrund war der Tempel aber nicht immer: Einst gab es davor genug Platz für ein Picknick. Erosion liess Teile der Klippe abstürzen, der Tempel befindet sich heute effektiv am Rande des Abgrunds.

Harvey widmete den Tempel seiner schönen Cousine: Frideswide Mussenden. Obwohl die Beziehung der beiden rein platonisch war, gab es schnell Gerüchte über eine (damals nicht unübliche) inzestuöse Beziehung zwischen den beiden. Der Skandal und die damit verbundene Feindseligkeit, die Frideswide erlebte, sollen so auch zu ihrem frühen Tod geführt haben.

Zur Bibliothek umgebaut

Später baute Harvey den Tempel zu seiner privaten Bibliothek um. Er baute ausserdem einen Raum unter der Bibliothek, in dem katholische Priester Messen abhielten. Damit die Bücher und Gemälde im Tempel nicht von der feuchten Witterung beschädigt wurden, brannte angeblich rund um die Uhr ein Feuer, das die Feuchtigkeit vertreiben sollte.

Heute ist der Tempel ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen in Nordirland.

